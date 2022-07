Zmiany w dziale gastronomii Vienna House Andel’s Lodz

Po zmianie szefa kuchni, przyszła kolei na kolejne awanse w dziale food & beverage w łódzkim Vienna House.

Obejmują one zarówno część restauracyjną i bankietowo- konferencyjną.

Nowa struktura to odpowiedź na aktualne wyzwania branży oraz umacnianie pozycji obiektu na rynku.

Stawiamy na nieustanny rozwój i dostosowujemy ofertę do oczekiwań naszych gości. To oni wskazują kierunek, w jakim się rozwijamy – podkreśla Anna Olszyńska, dyrektorka Vienna House Andel’s Lodz. – Największym potencjałem hotelu są ludzie, dlatego zawsze staramy się wychwytywać talenty i motywować do dalszego rozwoju.

Restrukturyzacja działu opiera się w dużej mierze na wewnętrznych awansach.

Mariusz Guzewicz, dotychczasowy Food&Beverage Manager, od początku lipca odpowiada za całą gastronomię Vienna House Andel’s Lodz jako Dyrektor Food & Beverage. Guzewicz związany jest z branżą hotelarską od 2001 r. Zaczynał jako kelner i piął się po szczeblach kariery w Polsce, Szkocji i Irlandii. Do zespołu Vienna House trafił w 2010 na stanowisku Restaurant Managera. Po kilkuletniej przerwie wrócił do zespołu jako Food&Beverage Manager. Teraz odpowiada zarówno za zespół kelnerski, jak i za kuchnię, ściśle współpracując z nowym szefem kuchni Kamilem Kubiakiem.

Zmiana nastąpiła również na stanowisku Sous Chefa, które objął Dawid Rygielski. Rygielski pracuje w Vienna House Andel’s Lodz od 2018 roku. Początkowo pełnił funkcję Chef de Partie, potem Junior Sous Chefa. Rygielski swoje doświadczenie zdobywał w restauracjach w Łodzi oraz w Niemczech. Przed objęciem stanowiska Sous Chefa, przeszedł szkolenia crossowe w różnych działach oraz warsztaty z zarządzania zespołem, co pozwoli mu w skuteczny sposób zarządzać zespołem.

Rygielskiego na stanowisku Junior Sous Chef zastąpił z kolei Łukasz Dereczenik, który wcześniej pełnił funkcję Chef de Partie. Dereczenik zdobywał doświadczenie w wielu restauracjach oraz hotelach, m.in. w Holiday Inn oraz Vienna House Andel’s Lodz, gdzie pracował jako kucharz w latach 2011-2012. Do Vienna House wrócił w 2019 r. Od lipca 2022 r. jest odpowiedzialny za dział kuchni bankietowej, który obsługuje centrum konferencyjne Vienna House Andel’s Lodz.