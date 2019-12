Zmiany w JLL

Zespół ds. gruntów inwestycyjnych w polskim biurze JLL przechodzi pod skrzydła Działu Rynków Kapitałowych. Osobą, która pokieruje doradztwem na rynku gruntów i inwestycji komercyjnych średniego formatu będzie Tomasz Lewandowski, wcześniej związany między innymi z Immobel Poland.

- Sytuacja na rynku nieruchomości komercyjnych jest dynamiczna. Malejąca podaż atrakcyjnych gruntów kieruje uwagę inwestorów na tereny zabudowane obiektami przeznaczonymi do przebudowy, rewitalizacji lub wyburzenia. Doradztwo w zakresie sprzedaży tego typu nieruchomości wymaga połączenia specjalistycznej wiedzy z obszaru planowania przestrzennego i znajomości specyfiki procesu deweloperskiego, z doświadczeniem w zakresie analizy finansowej komercyjnych nieruchomości inwestycyjnych oraz umiejętnością profesjonalnej oceny najlepszego sposobu wykorzystania nieruchomości. Konsolidując zespół ds. gruntów z Działem Rynków Kapitałowych, odchodzimy od modelu silosowego na rzecz integracji ekspertów o różnych kompetencjach i specjalizacji. Promując model szerszej współpracy i wymiany informacji, chcemy lepiej odpowiadać na nowe potrzeby adresowane przez naszych klientów - mówi Agata Sekuła, Dyrektor Działu Rynków Kapitałowych Nieruchomości Handlowych w Europie Środkowo – Wschodniej, JLL.

W ramach Działu Rynków Kapitałowych, Tomasz Lewandowski będzie odpowiadać za rozwój kompetencji doradczych w obszarze szeroko pojętych gruntów inwestycyjnych, obejmujących zarówno inwestycje typu „greenfield”, jak również sprzedaż zabudowanych nieruchomości, które wymagają przebudowy, rewitalizacji lub wyburzenia. To ekspert z wieloletnim doświadczeniem na rynku nieruchomości komercyjnych i mocną specjalizacją w obszarze transakcji, zarządzaniu nieruchomościami oraz finansami, jak również negocjacjach. Przed dołączeniem do JLL Tomasz Lewandowski zajmował stanowisko dyrektora ds. zarządzania aktywami w Immobel Poland. Wcześniej natomiast pełnił funkcję dyrektora zarządzającego GSE Asset Management (Golden Star Estate Poland) oraz Mars Real Estate FIZ AN. Na przestrzeni swojej kariery zawodowej Tomasz był też związany, m.in. z firmą Catalina, czy Skanska.

- Mocna ekspertyza Tomasza w obszarze nieruchomości komercyjnych dodatkowo wzmocni nasze kompetencje. Pomoże nam jeszcze szybciej odpowiadać na dynamicznie zmieniające się realia rynkowe i oczekiwania klientów JLL. Zespół ds. gruntów inwestycyjnych to bardzo mocny i ważny obszar biznesu naszej firmy w Polsce. Dlatego z początkiem października przyznaliśmy w jego ramach dwa awanse. Joanna Kieszczyńska, która od początku współtworzyła ten zespół, zajęła stanowisko dyrektora, a Karolina Mokrzycka – młodszego konsultanta - mówi Agata Sekuła.