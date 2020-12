Zmiany w nadzorze GTC

Dr Lóránt Dudás dołączył do Optima Investment Ltd. jesienią 2016 r., gdzie początkowo pracował jako starszy radca prawny, a obecnie zajmuje stanowisko głównego radcy prawnego i doradza w sprawach z zakresu prawa nieruchomości, prawa spółek i prawa handlowego oraz prawa inwestycyjnego. Od 2017 r. pełni on funkcję Compliance Officer w Optima Investment Fund Manager Ltd., a od 2018 r. jest członkiem zarządu Optima Investment Ltd. Zanim Dr Dudás dołączył do Optima Investment Ltd., w latach 2014-2016 zapewniał wsparcie prawne Takarékbank Zrt. jako starszy radca prawny koncentrując na kredytach korporacyjnych, kredytach konsorcjalnych i finansowaniu konsorcjum, usługach inwestycyjnych, transakcjach oraz realizacji innych projektów biznesowych i integracyjnych. W latach 2011-2014 pracował jako starszy prawnik zajmujący się nieruchomościami, prawem korporacyjnym i handlowym oraz rozwiązywaniem sporów w kancelarii prawnej CHSH Dezső & Partners International Law Firm. W latach 2007-2011 zapewniał ogólne wsparcie prawne agencji ekonomiczno-finansowej wspierającej Ministerstwo Obrony.

