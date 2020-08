Zmiany w nadzorze Wojasa

W skład rady nadzorczej wchodzą: Władysław Chowaniec, Jacek Konieczny, Barbara Kubacka, Kazimierz Ostatek i Jan Rybicki. Tym samym, ze składu Rady Nadzorczej ustąpił Kazimierz Nowakowski w wyniku zakończenia poprzedniej kadencji.

Kazimierz Adam Ostatek, posiada wykształcenie wyższe, ukończył studia na Wydziale Technologii Obuwia i Garbarstwa Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Radomiu, uzyskał tytuł - inżynier chemik. W latach 1972 – 1973 był zatrudniony w PZPS Chełmek jako mistrz produkcji. Następnie w latach 1973 – 1987 był zatrudniony w NZPS Podhale kolejno jako mistrz produkcji, kierownik wydziału, szef produkcji, a w latach 1987 – 1992 jako dyrektor ds. Handlowych. W latach 1992 do 1994 pełnił funkcję zarządcy NZPS Podhale. W okresie od kwietnia 1994 r. do lutego 2007 r. był zatrudniony w ZPH “Wojas” jako dyrektor ds. handlu oraz zastępca dyrektora generalnego. Od listopada 2006 r. do czerwca 2007 r. Kazimierz Adam Ostatek był Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej spółki LZPS “Protektor” S.A. w Lublinie. Od lutego 2007 r. do 14.08.2020 roku pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu spółki “Wojas” S.A. z siedzibą w Nowym Targu.

