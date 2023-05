Karolina Whilde, dotychczas odpowiedzialna za jednego z globalnych klientów ISS w sektorze bankowym, w pełni obejmie nową rolę 1 sierpnia 2023 r. Do tego momentu za biznes w Polsce i krajach bałtyckich, odpowiedzialny pozostanie Maciej Wąsek pełniący jednocześnie rolę Chief Financial Officer Northern Europe w ISS.

Transformacja naszej działalności w Polsce i krajach bałtyckich to efekt wdrożenia strategii OneISS , skupienia się na istotnych dla nas segmentach i pracy nad zwiększeniem udziału w tym rynku. Wierzę, że Karolina jeszcze bardziej rozwinie nasze usługi w tym regionie. Jednocześnie, jest mi bardzo miło, że Maciej Wąsek zgodził się dołączyć do mojego zespołu i objąć odpowiedzialność za wynik finansowy w Europie Północnej – powiedział Carl-Fredrik Langård-Bjor , CEO Northern Europe w ISS .

ISS w Polsce i w krajach bałtyckich jest częścią – kluczowego dla całej Grupy – obszaru Europy Północnej. Ambicją firmy, sformułowaną w strategii OneISS, jest objęcie pozycji globalnego lidera branży facility management w zakresie zintegrowanej obsługi obiektów (IFS, Integrated Facility Services) w oparciu o model operacyjny obejmujący utrzymanie czystości, obsługę techniczną, żywienie i zarządzanie środowiskiem pracy oraz ukierunkowanie na potrzeby klientów w segmencie biurowym i produkcyjnym.

Niezmiernie cieszę się, że będę mogła odpowiadać za biznes ISS w Polsce i krajach bałtyckich w roli Dyrektor Zarządzającej, kontynuując szlak wytyczony przez Macieja. Przejmuję fantastyczny zespół, który daje świetny potencjał rozwoju firmie opierającej swoją działalność na wartościach, a także będącej dojrzałym partnerem. Status ISS jako wiodącej firmy w branży facility management oznacza dostęp do kompetencji, technologii i transferu najlepszych praktyk między krajami i sektorami. Na tej wymianie eksperckiej wiedzy korzystają nasi klienci, bo bez względu na bariery geograficzne umiemy doskonalić ich procesy i wskazać sposoby na optymalizację ich powierzchni. Sama jestem na to dobrym przykładem, tylko przez ostatnie trzy lata rozwijałam współpracę, uwzględniającą lokalizacje w wielu krajach, z jednym z globalnych klientów ISS z sektora bankowego – powiedziała Karolina Whilde, obejmująca stanowisko Country Manager Poland & Baltics.

Ostatnie kilka lat to okres intensywnego wzrostu ISS w Polsce i krajach bałtyckich – urośliśmy niemal 40 proc. W ramach naszego rynku rozwinęliśmy zintegrowane usługi facility management (IFS), pozyskaliśmy kluczowych klientów m.in. z sektora bankowego i usług dla biznesu, zarówno w segmencie biurowym, jak i zakładów produkcyjnych, wdrożyliśmy systemy i rozwiązania oparte na IoT i automatyzacji. Wierzę, że nominacja Karoliny, to nowy rozdział w historii firmy w tym regionie. Dla mnie również jest to nowy etap, który kontynuuję w roli Dyrektora Finansowego w strukturach Grupy ISS, odpowiadając za wynik w Europie Północnej, w tym w Polsce – powiedział Maciej Wąsek, CFO Northern Europe w ISS.