Zmiany w zarządzie Zalando

Po ogłoszeniu przez Rubina Rittera rezygnacji ze stanowiska w zarządzie, po zbliżającym się walnym zgromadzeniu Zalando ogłosi nowy skład zarządu od 1 kwietnia 2021 r. W tym samym terminie Astrid Arndt dołączy do zarządu spółki na stanowisku Chief People Officer

Założyciele Zalando Robert Gentz i David Schneider nadal będą kierować firmą na stanowiskach co-CEO. Robert Gentz będzie odpowiedzialny za kierowanie długoterminową strategią rozwoju, a także nadzorowanie kwestii korporacyjnych. David Schneider będzie nadal definiować i kierować strategią skierowaną do partnerów marki oraz czuwać nad działaniami Zalando w zakresie zrównoważonego rozwoju, różnorodności i integracji.

Rada Nadzorcza powołała Astrid Arndt na nowo utworzone stanowisko Chief People Officer na posiedzeniu zarządu w poniedziałek 15 marca 2021 r. Astrid Arndt kieruje zespołami People & Organization w Zalando od 2019 roku, a do firmy dołączyła w 2018 roku. Obecny Dyrektor ds. Technologii, Jim Freeman, będzie wprowadzał na rynek i rozwijał ofertę konsumencką Zalando w nowo utworzonej roli Chief Business and Product Officer. David Schröder nadal będzie nadzorował rozwój finansowy grupy jako Dyrektor Finansowy. Współzałożyciel Zalando i obecny co-CEO Rubin Ritter będzie aktywnie wspierał zespół aż do jego odejścia po walnym zgromadzeniu.