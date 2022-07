Zmiany za sterami Allegro. Roy Perticucci nowym prezesem grupy

Roy Perticucci od 1 września 2022 przejmie obowiązki od Francoisa Nuytsa i obejmie funkcję nowego prezesa i członka zarządu Allegro.

Proces sukcesji w europejskim championie sektora e-commerce przebiega zgodnie z planem, a w najbliższych tygodniach odchodzący CEO będzie wspierał swojego następcę w dalszym umacnianiu międzynarodowej pozycji Allegro.

Roy Perticucci posiada ponad 20-letnie doświadczenie w zarządzaniu międzynarodowymi przedsiębiorstwami e-commerce, jak również duże osiągnięcia w budowaniu międzynarodowych organizacji.

W latach 2013-2020 zarządzał europejskimi operacjami oraz logistyką w firmie Amazon, równocześnie przez pewien czas odpowiadając za te same obszary w Ameryce Północnej. Uprzednio pełnił wysokie funkcje w innych dużych przedsiębiorstwach sektora handlowego, włączając w to Ahold (Albert.nl), Dixon’s oraz Tesco w Europie. Jako Development Director, a później Operations Director w Tesco.com nadzorował rozwój największej na świecie platformy zakupów z dostawą do domu w czasie jej gwałtownego wzrostu. Jego wkład obejmował również uruchomienie pierwszego w firmie "dark store”, Wine Warehouse, a także dostawcy usług internetowych Tesco.net. Swoją karierę zawodową rozpoczynał jako programista w Accenture w Mediolanie, a potem jako konsultant w Boston Consulting Group w Monachium.

Restauracja, bar, kawiarnia - szukasz lokalu do wynajęcia lub na sprzedaż? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Allegro jest najpopularniejszym graczem na największym rynku Europy Centralnej, a teraz robi wielkie postępy w zwiększaniu swojej obecności poza nią. Z chęcią więc wykorzystam moje doświadczenie i wezmę udział w tej jedynej w swoim rodzaju podróży. Będziemy kontynuować strategiczną ścieżkę wytyczoną przez firmę, ponieważ potrzeby konsumentów są niezmienne - wciąż kluczowe są jak największy wybór, jak najlepsza cena i jak największa wygoda - mówi Roy Perticucci.

"Allegro w dobrych rękach"

- Rada Dyrektorów prowadziła wnikliwe poszukiwania i jesteśmy dziś dumni, że możemy ogłosić Roya jako naszego przyszłego CEO. Roy został wybrany spośród puli znakomitych globalnych liderów. Roy ma z pewnością wysoko zawieszoną poprzeczkę. Francois zaczął kierować firmą od 2018 r. i doprowadził ją do tego, czym Allegro jest dzisiaj — europejskim championem e-commerce i przodującą, globalną platformą sprzedażową. Nie tylko koncentrował on swoje wysiłki na usprawnianiu naszego biznesu, ale także nadzorował debiut giełdowy firmy — największy, jaki kiedykolwiek widziała warszawska giełda. Francois poprowadził też Allegro na rynki międzynarodowe m.in. poprzez przejęcie Grupy Mall, stworzył podstawy firmowej sieci dystrybucji przesyłek, a także z sukcesem uruchomił Allegro Pay - dodaje Darren Huston, przewodniczący Rady Dyrektorów Allegro.eu.

- Firma jest w najlepszych rękach. Jestem tego bardziej niż pewien, ponieważ znam Roya od dawna. Mój czas w Allegro dobiegnie końca we wrześniu i było to dla mnie niesamowite doświadczenie. Wielkie podziękowania dla koleżanek i kolegów z firmy, ponieważ zbudowaliśmy organizację na światowym poziomie. Mamy firmę prawdziwie skoncentrowaną na kliencie, która teraz będzie rozszerzać swoją najwyższą jakość obsługi także na klientów z innych krajów — czy to kupujących, czy sprzedających. Mogę sam spokojnie powiedzieć, że na pewno nie dokonałem jeszcze swojego ostatniego zakupu na Allegro - mówi Francois Nuyts.