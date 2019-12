4Buildings: Czas na dobre technologie - prefabrykaty i drewno

Jesteśmy świadkami rewolucji technologicznej. Każda rewolucja ma swoje paliwo napędowe. Kiedyś to była maszyna parowa, potem silnik elektryczny. Dzisiaj są to dane.

– Sposób, w jaki potrafimy je analizować, przekłada się na jakość naszego życia. Big Data staje się największym narzędziem, z którego będą korzystały wszystkie gałęzie przemysłu, również budownictwo – zaznaczył na wstępie sesji 4Buildings „Budownictwo 4.0 – technologie i materiały przyszłości” Paweł Orleański, dziennikarz telewizyjny.

Czas na szybkie technologie

Niska rentowność firm budowlanych sprawia, że przedsiębiorstwa szukają sposobów na optymalizację. Dlatego zauważamy na rynku mozolne i powolne zmierzanie w kierunku automatyzacji i dywersyfikacji produkcji budowlanej oraz digitalizacji.

- Wiele średnich firm budowlanych interesuje się prefabrykacją. Szukają możliwości kupienia zakładów produkcyjnych lub zamierzają budować własne fabryki. Chcą zagospodarować nowe rynki w Polsce, albo ruszyć z ofertą za granicę – podkreślił Jan Styliński, prezes zarządu Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa.

Zdaniem prezesa Polska nigdy nie będzie światowym liderem innowacji w budownictwie, ale to nie znaczy, że nasze firmy nie wdrażają nowoczesnych technologii.

– Trochę brakuje strategicznego, menedżerskiego spojrzenia nie tylko na to, co dzieje się obecnie, ale też za dwa lata. Powinniśmy w Polsce planować procesy biznesowe w firmach z perspektywą siedmiu, dziesięciu lat. Wtedy będziemy w stanie odważniej podchodzić do innowacji, które są niezbędne do tego, by przedsiębiorstwo przetrwało na rynku – uważa Jan Styliński.

Prezes dodaje, że zamknięcie się w kręgu krótkoterminowego spojrzenia na los firmy jest zabójcze, ponieważ w innowacje należy inwestować teraz, by odczuć zyski za kilka lat. Przewiduje, że w przyszłości budownictwo zostanie zdominowane przez fotowoltaikę oraz rozwiązania betonowe prefabrykowane na masową skalę z różnymi dodatkami i domieszkami.

– Drugim trendem przyszłości będzie wykorzystanie drewna. Mamy po Niemczech i Szwecji największe zagęszczenie lasów w Europie, ale mało budujemy z tego surowca. W Polsce działają już firmy budowlane, które budują z modułów domy, hotele czy akademiki. Jest to technologia szybka w realizacji, a oszczędność czasu stanie się bardzo ważnym czynnikiem. Takie mało czasochłonne technologie będą bardziej przychylnie postrzegane przez inwestorów – prognozuje Jan Styliński.

1

2

3