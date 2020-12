Adgar i Echo Investment postawiły na bezdotykowe rozwiązania

Firmy Echo Investment oraz Adgar Poland wprowadzają mobilne rozwiązania bezdotykowe we wszystkich nowo powstających budynkach.

– Naszym celem było zaprojektowanie takiego systemu, który swoją funkcjonalnością będzie możliwie uniwersalny. Okazuje się, że potrafi spełniać oczekiwania zarówno deweloperów mieszkaniowych i biurowych, jak i branży logistycznej. Niezwykle cieszymy się ze współpracy z Adgar Poland oraz Echo Investment. Intensywnie pracujemy nad wdrożeniem systemu w kolejnych inwestycjach biurowych i mieszkaniowych – mówi Maciej Grabowski, pomysłodawca aplikacji Blue Bolt. – Zaprojektowany przez nas system Blue Bolt składa się z inteligentnych modułów i dedykowanej aplikacji, wszystkie jego elementy tworzone są przez nas od podstaw i mogą być dostosowane do potrzeb klienta oraz konkretnego budynku, a także zintegrowane z istniejącymi w nim wcześniej technologiami. Ułatwienie bezdotykowego otwierania pomieszczeń czy zamawiania wind okazało się niezwykle ważne w ostatnich kilku miesiącach i okolicznościach pandemii, z którą wszyscy musieliśmy się zmierzyć. Nieustannie pracujemy nad kolejnymi rozwiązaniami podążając za oczekiwaniami użytkowników – dodaje.

Echo Investment od wielu lat stawia na nowe technologie, wdraża inteligentne systemy aby dopasować inwestycje do indywidualnych potrzeb mieszkańców. Realizowane projekty mieszkaniowe wyposażone w aplikację Blue Bolt pozwolą użytkownikom praktycznie bezdotykowo poruszać się po osiedlach. Rozwiązanie zostało wdrożone już na terenie inwestycji Reset II w Warszawie oraz będącej na ukończeniu Stacji 3.0 we Wrocławiu. System działa również od kilku miesięcy w kompleksie Adgar Park West. Adgar Poland jako firma, dla której innowacje mają szczególne znaczenie, planuje wdrożenie rozwiązania we wszystkich obiektach biurowych, znajdujących się w portfolio w Polsce.