Adgar podpisał umowę z dostawcą aplikacji Blue Bolt

Brain Embassy









Autor: PropertyNews.pl

Dodano: 16 mar 2020 16:51

Innowacyjny start-up Blue Bolt pojawił się w Brain Embassy w poszukiwaniu elastycznego i kreatywnego miejsca do pracy. W rezultacie dzięki wsparciu firmy Adgar uzyskał także dostęp do przestrzeni oraz członków społeczności co-workingowej, którzy przystąpili do procedury proof of concept, testując aplikację i realnie wspierając jej rozwój. Blue Bolt to zaawansowane rozwiązanie technologiczne stworzone z myślą o rynku nieruchomości. System składa się z modułów umożliwiających otwieranie dowolnych drzwi, szlabanów i bram garażowych za pomocą dedykowanej aplikacji mobilnej. Adgar podpisując umowę na wdrożenie inspirowana grami komputerowymi aplikacji zapowiada, że to dopiero początek współpracy.