Andrew Lawrence: Prefabrykcja i edukacja wprowadzi budownictwo na ekologiczne tory

Prefabrykacja oraz używanie większej ilości drewna mogą być bardzo pomocne we wprowadzaniu filozofii „zero waste” w budownictwie. - Powinniśmy także dbać o to, by budynki były trwałe, żeby nie burzyć ich po 20 czy 50 latach – uważa Andrew Lawrence, specjalista ds. drewna Arup.

Ograniczenie produkcji odpadów oznacza wiele różnych rzeczy: redukcję odpadów w nowych budynkach, ale także niewyburzanie starszych. Filozofia "zero waste" oznacza m.in. minimalizację kosztów, co jest niezwykle ważnym argumentem w budownictwie. Dlaczego zatem nie jest powszechnym trendem?

- Żyjemy w społeczeństwie stworzonym przez firmy, które chcą jak najwięcej sprzedawać. Nie mają skutecznej zachęty do tego, by minimalizować odpady. Moim zdaniem należy uczciwie powiedzieć, że redukcja odpadów jest wyzwaniem dla architektów, inżynierów i producentów. Dlatego są przyzwyczajeni do wybierania najłatwiejszych rozwiązań – tłumaczy Andrew Lawrence, specjalista ds. drewna Arup.

Zdaniem eksperta brakuje regulacji zachęcających do ograniczania produkcji odpadów oraz poszanowania innych aspektów zrównoważonego rozwoju. Towarzyszyć temu powinna edukacja. Jakich materiałów i technologii należy używać, by budować w zgodzie z gospodarką obiegu zamkniętego?

- Nie chciałabym wskazywać konkretnego rodzaju materiałów budowlanych. Jestem specjalistą od drewna. Sądzę, że ten surowiec ma wielki potencjał na to, by stać się znaczącym elementem sektora budowlanego. W dłuższej perspektywie może być alternatywą dla stali i betonu. Wszystkie materiały mają swoje wady i zalety. Ich cechą wspólną, także drewna, jest to, że jeśli chcemy ograniczyć ilość odpadów w nowych budynkach, powinniśmy stosować prefabrykację w jak najszerszym zakresie – uważa Andrew Lawrence.