Aplikacja BauApp nominowana do nagrody w konkursie PropTech Festival

Aplikacja mobilna BauApp służąca do digitalizacji procesów na budowach znalazła się wśród 10 finalistów nominowanych do nagrody głównej w konkursie PropTech Festival 2021.

BauApp znalazł się w gronie 10 finalistów czwartej edycji plebiscytu PropTech Festival 2021. Finałowa dziesiątka została wybrana na podstawie głosów czytelników portalu Propertynews.pl.

PropTech Festival to wydarzenie skierowane do twórców innowacyjnych technologii dla nieruchomości, które towarzyszy konferencji PropertyForum. BauApp weźmie udział w prezentacji konkursowej przed Jury w trakcie sesji poświęconej PropTech w dniu 2 września w ramach Property Forum.

- Jesteśmy zaszczyceni nominacją w konkursie PropTech Festival. To dla nas bardzo duże wyróżnienie, szczególnie, ze do grona finalistów trafiliśmy dzięki głosom internautów, w tym także naszych użytkowników - powiedział Paweł Smolarek, dyrektor ds. nowych technologii w BauApp Polska.

BauApp to aplikacja mobilna do digitalizacji procesów administracyjnych na placach budowy. Rozwiązanie zostało zaprojektowane i jest tworzone specjalnie z myślą o firmach budowlanych z Europy Środkowej. Aplikacja pozwala w nowoczesny i wydajny sposób zarządzać pracą na budowie. Moduły odpowiadające za zarządzanie dokumentami, przygotowywanie list zadań dla podwykonawców czy kontrolę jakości umożliwiają zaoszczędzenie przeciętnie nawet miliona złotych w trakcie realizacji większego projektu. Używanie BauApp w trakcie kontroli jakości pozwala skrócić czas likwidacji każdej usterki o półtorej godziny, a na przeciętnej budowie pojawia się ok. 5 tysięcy usterek.

Aplikacja jest elastycznym narzędziem, można z niej korzystać z poziomu komputera, jak i mobilnie poprzez tablet lub smartfon. Za jej sukcesem stoi prostota, dzięki czemu każdy, niezależnie od zajmowanej funkcji, z łatwością poradzi sobie z obsługą aplikacji. Jest to w pełni bezpieczne narzędzie, którego system reguluje dostęp do dokumentacji w zależności od uprawnień użytkowników. Rozwiązanie ułatwia pracę nie tylko firm budowlanych, czy deweloperów prowadzących projekt, ale wszystkich podwykonawców zaangażowanych do jego realizacji. Upraszcza przepływ informacji między wszystkimi użytkownikami umożliwiając jednoczesną pracę wszystkim na tej samej platformie. Aplikacja minimalizuje podstawy do sporów dzięki cyfrowemu zapisowi i historii działań, dzięki czemu wszystkie procesy są przejrzyste i możliwe do weryfikacji. Tym bardziej, że dostęp do oprogramowania dla podwykonawców klientów BauApp jest całkowicie bezkosztowy.

Trwający na rynku nieruchomości boom wymaga cyfryzacji procesów administracyjnych na budowach w celu zapewnienia najwyższej jakości realizowanych inwestycji. Aktualnie z aplikacji korzysta ponad 120 generalnych wykonawców, ponad 500 podwykonawców na 2000 projektów w regionie.