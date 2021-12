Artur Pollak, APA Group o "game changerach" na rynku technologii w nieruchomościach

- Trendy technologiczne bardzo powoli adaptują się w naszym kraju. To co było powszechne globalnie już 20 lat temu, w Polsce znalazło swoje odzwierciedlenie dopiero w ostatnich 10 latach. Gdy na świecie budowano wieżowce ze szkła, u nas nie mieliśmy jeszcze ani jednego. Gdy my zaczęliśmy to robić, świat już dawno stawiał inteligentne budynki - mówi Artur Pollak, Prezes Zarządu APA Group.

APA Group od 20 lat prężnie działa na rynku inteligentnej automatyki przemysłowej i systemów zarządzania budynkami. Która dekada była najbardziej rewolucyjna pod kątem zmian?

Artur Pollak: Ostatnia dekada na rynku z całą pewnością obfitowała w szereg technologicznych rewolucji i „game changerów”. Istnieje jednak znaczna różnica pomiędzy poziomem zaawansowania na świecie i w Polsce. Trendy technologiczne bardzo powoli adaptują się w naszym kraju. To co było powszechne globalnie już 20 lat temu, w Polsce znalazło swoje odzwierciedlenie dopiero w ostatnich 10 latach. Gdy na świecie budowano wieżowce ze szkła, u nas nie mieliśmy jeszcze ani jednego. Gdy my zaczęliśmy to robić, świat już dawno stawiał inteligentne budynki. Nie korzystamy z prawa pierwszeństwa i nie czerpiemy benefitów z tego tytułu. Kopiujemy technologie w schyłkowej fazie. W Polsce powstało wiele budynków, które całkowicie pozbawione są inteligencji. Piękne, nieefektywne energetycznie, nieekologiczne i niemogące stać się częścią „smart city”. Z moich dotychczasowych doświadczeń wynika, że świadomość najemców i inwestorów jest raczej powierzchowna. Został wypracowany swoisty status quo. Jedni od drugich nie wymagają. Finalnie najemca ponosi koszty energii przeliczane na metr kwadratowy, a wynajmujący ma pokryte wszystkie koszty i nie jest zainteresowany tym, aby jego obiekty były efektywne energetycznie i „zielone”. To jest sytuacja, w której wypracowany model skutkuje pogarszaniem się stanu środowiska. Jak w silnikach samochodów paliwożernych - ładna karoseria, ale nic poza tym. Przyszłości niesie zagrożenie blackoutami, ponieważ budynki nie będą zdolne do zarzadzania energią. Dodatkowo będą obciążone nadchodząca rewolucja związana z elektromobilnością. Powstanie ogromne zapotrzebowanie na energię.

A jeśli mówimy o APA Group to również najbardziej rewolucyjna była ostatnia dekada. Nawiązaliśmy współpracę z wiodącymi instytucjami i weszliśmy w skład podmiotów, które mają wpływ na środowisko i decyzje podejmowane w tym zakresie. To izby gospodarcze, czy organizacje takie jak np.: Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa AHK czy PLGBC (Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego), które daje rekomendacje odnośnie zrównoważonego budownictwa i wdraża własne certyfikaty. Patrząc z pespektywy naszego działania zostaliśmy kilkunastokrotnie docenieni przez kapituły różnych konkursów, w tym m.in. godłem „Teraz Polska” za system NAZCA 4.0.

W którą stronę zmierza dziś branża? Jakie trendy Pan obserwuje i co coraz częściej dostarczane jest na rynek?

