BIM-owa rewolucja na rynku Facility Management

Na rynku znajdziemy wiele przykładów wykorzystaniu BIM na etapie projektowania i budowy, ale czy możemy już mówić o faktycznym zastosowaniu tej technologii w obszarach Facility Management?

Maciej Wiśniewski: Zdecydowanie tak. Opowiadając o koncepcji BIM4FM zawsze pada pytanie „Ale czy ktoś już pracuje na tym modelu, czy są budynki, na których model BIM jest wykorzystywany przez firmę Facility Managemet?”. Gdy odpowiadamy, że to właśnie firma Loredo RES pracuje z takimi modelami i wykorzystuje je świadcząc usługę Facility Management, bardzo często spotykamy się z niedowierzaniem. Aktualnie możemy pochwalić się wdrożeniem koncepcji BIM4FM na warszawskich budynkach Spark oraz Generation Park Z, jak również na budynku Brama Miasta w Łodzi. Na każdym z tych budynków aktualnie dostarczamy usługę FM, gdzie wykorzystywane są modele BIM tworzone od etapu projektowania nieruchomości.

Co jest głównym celem BIM4FM?

Przede wszystkim transparentność – czyli to, czego dziś bardzo często brakuje na rynku nieruchomości, szczególnie na etapie eksploatacji. BIM ma optymalizować proces realizacji inwestycji przy jednoczesnym zwiększaniu jego transparentności.

W jaki sposób korzystacie z modeli BIM i dlaczego możemy mówić o rewolucji na rynku Facility Management?

Nie ma na rynku eksperta z branży FM, który by nie doświadczył przygód z dokumentacją budynkową, a szczególnie z jej niekompletnością lub brakiem. Dotyczy to zarówno dokumentacji projektowej, powykonawczej, jak również tej powstającej w trakcie życia budynku. Największe ryzyko utraty informacji to moment zmiany właściciela, co może mieć miejsce przy przekazaniu budynku do użytkowania - od Generalnego Wykonawcy, przy zmianie właściciela nieruchomości, firmy zarządzającej lub dostarczającej usługi Facility Management.

Dzięki odpowiednim procesom BIM, możemy niemalże całkowicie wyeliminować to ryzyko. Zgłębienie procesów BIM i metodologii powstawania modeli pozwoliło nam poznać proces powstawania każdej informacji w nim zawartej. Informacji o rodzaju posadzki, sufitu, ale również tych o urządzeniach czy elementach wyposażenia budynku. Bardzo szybko zorientowaliśmy się, że jest to baza danych, na widok której niejeden Facility Manager skakałby z radości. Format, w jakim te informacje są przechowywane, niemalże uniemożliwia ich utratę. Tak BIM pomógł nam w rozwiązaniu odwiecznego problemu FM z dokumentacją. Moglibyśmy powiedzieć, że to samo w sobie jest już pewną rewolucją na rynku Facility Management, ale BIM daje o wiele więcej możliwości.

1

2

3

4