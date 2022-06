BIM, prefabrykacja, czy big data? Oto najważniejsze trendy Proptech 2022

Polska branża budowlana plasuje się na stosunkowo niskiej pozycji pod względem integracji cyfrowych technologii. Sytuacja ta się jednak szybko zmienia, a już co trzecia polska firma z sektora MŚP deklaruje, że digitalizacja jest dla niej priorytetem o wysokim, a nawet najwyższym znaczeniu - wynika z badań ConQuest i BauApp.

Rośnie zainteresowanie i realna potrzeba wdrożenia cyfryzacji procesów w polskim budownictwie.

Zmiana postrzegania digitalizacji przez rynek – rozwiązanie prowadzące do optymalizacji kosztów.

Najważniejsze trendy technologiczne 2022 roku to: platforma CDE do zarządzanie dokumentacją i procesami, nowoczesna prefabrykacja oraz big data.

Raport PropTech 2022 jasno wskazuje również, że wdrożenie określonych cyfrowych rozwiązań jest szansą na optymalizację wciąż rosnących kosztów realizacji projektów, które wynikają m.in. z wysokiej inflacji, rosnących cen materiałów budowlanych i braku siły roboczej.

Digitalizacja procesów budowlanych lekiem na optymalizację ryzyka i utrzymanie rentowności

Ostatnie lata to trwający boom na rynku budowlanym w Polsce, którego wartość, pomimo pandemii COVID-19, utrzymuje się na wysokim poziomie. Tylko w 2020 roku, polskie spółki z sektora budownictwa odnotowały ponad 48 mld zł przychodów. Wraz ze wzrostem przychodów rynek budowlany musi stawiać czoła spotykającym go wyzwaniom, jak wysoka i wciąż rosnąca inflacja, ograniczona dostępność oraz rosnące ceny materiałów budowlanych, a także brak siły roboczej. I tu z pomocą przychodzi digitalizacja procesów budowlanych, która jest jednym ze sposobów na optymalizację ryzyka i utrzymanie rentowności inwestycji.

Nie inaczej wynika z Raportu PropTech 2022 - „Innowacyjne technologie w polskim przemyśle budowlanym” opracowanego przez ConQuest dla BauApp, . Autorzy raportu postanowili przeanalizować różne przeznaczone dla sektora budowlanego cyfrowe rozwiązania z całego świata. W ramach metodologii badań przedstawiciele ConQuest i BauApp spotkali się z liderami opinii i ekspertami polskiej branży budowlanej, aby wysłuchać ich opinii na temat dostępnych technologii. Raport jest podsumowaniem przeprowadzonych wywiadów i zawiera najważniejsze wnioski dotyczące kluczowych wyzwań i dalszego kierunku rozwoju polskiego budownictwa w zakresie i przy pomocy digitalizacji.

Cieszę się słysząc od deweloperów, generalnych wykonawców, inspektorów nadzoru, że digitalizacja procesów w ich organizacjach jest jednym z priorytetów. W ciągu ostatnich lat wielu z nich testowało różne narzędzia i systemy. Dziś, w oparciu o te doświadczenia, zaczynają budować własne standardy w zakresie digitalizacji. Wierzę, że liderzy branży budowlanej wezmą na siebie odpowiedzialność i wesprą swoich partnerów i podwykonawców w tej cyfrowej transformacji. Dlatego zdecydowaliśmy się ponownie przeprowadzić badanie, które bazuje na doświadczeniach największych firm budowlanych w Polsce – mówi Paweł Smolarek, dyrektor ds. nowych technologii w BauApp.

Jakie kluczowe wnioski płyną z raportu ConQuest i BaupApp?

Już co trzecia polska firma z sektora MŚP deklaruje, że digitalizacja jest dla niej priorytetem o wysokim, a nawet najwyższym znaczeniu. Konkretnie - aplikacje służące do zarządzania dokumentacją i procesami na budowie (rozwiązania typu CDE – Common Data Environment), prefabrykacja oraz big data to zdecydowanie najcześciej wskazywane przez top management i liderów opinii cyfrowe rozwiązania, które, ich zdaniem, mają wysoki wpływ na marżę i zyski oraz powinny być wdrożone jeszcze w tym roku.

– Spośród wszystkich respondentów, którzy zdecydowali się wziąć udział w badaniu, większość dostrzega intratność wprowadzania do codziennego użytku nowych rozwiązań takich jak systemy BIM, zaawansowana analityka danych czy całkowita rezygnacja z dokumentacji w formie papierowej. Można stwierdzić, że na rynku rośnie świadomość w zakresie rozwoju technologicznego i staje się on jednym z priorytetów – podsumowuje Mateusz Trybalski z ConQuest Consulting.