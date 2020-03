Biznes czeka rewolucja w stylu eko. Moda i budowlanka pod szczególnym nadzorem

W marcu 2020 roku Komisja Europejska ma ogłosić długo wyczekiwaną strategię przemysłową. Politycy zapowiadają, że jej celem będzie podniesienie innowacyjności firm. Z kolei analitycy oceniają, że główne zadanie planu to ochrona podmiotów funkcjonujących na rynku Wspólnoty przed konkurencją z Chin, czy Stanów Zjednoczonych, a także furtka, aby utrudnić podmiotom spoza UE przejmowanie firm ważnych ze strategicznego punktu widzenia danych krajów.

Poza kwestiami związanymi z zabezpieczeniem interesów gospodarczych, wiadomo, że bardzo ważną rolę odegrają tematy związane z neutralnością klimatyczną.

– Unia planuje osiągnąć ją do 2050 roku, a to ambitny cel, który wymaga wielotorowych działań. Dlatego już w dokumencie, jakim jest Europejski Zielony Ład urzędnicy zapowiedzieli, że ogromną rolę będzie miał do odegrania biznes, który odpowiada za ponad 75% emisji gazów cieplarnianych w UE. Priorytetem gospodarek zrzeszonych we Wspólnocie ma być osiągnięcie efektywności energetycznej - mówi Tomasz Żołyniak, prezes firmy Energia Polska

Nowe produkty? Tylko z odzysku

W błyskawicznym tempie rośnie też wydobycie surowców. W latach 1970-2017 ta ilość się potroiła, co stanowi poważne ryzyko w skali globalnej. Dlatego KE chce zobligować przedsiębiorstwa do prowadzenia gospodarki w obiegu zamkniętym oraz wytwarzania zrównoważonych produktów – o zamkniętym cyklu życia oraz niedegradujących środowiska. Ma to prowadzić do zużywania jak najmniejszej ilości materiałów oraz wykorzystywania tych pochodzących z recyklingu – obecnie jest to zaledwie 12%. W założeniach będzie to skutkować znaczą redukcją ilości odpadów. Urzędnicy rozważają również wprowadzenie nowych regulacji, które mają zniechęcić firmy do nadmiernego stosowania opakowań i wytwarzania odpadów. I zapowiadają, że zaproponują nowy model zbiórki śmieci, który będzie obowiązywał w całej Wspólnocie.

Komisja chce także ukrócić proceder, na który często skarżą się klienci, czyli celowe postarzanie produktów. To zabieg stosowany przez niektóre koncerny, sprawiający, że po wygaśnięciu okresu gwarancji sprzęt szybko ulega awarii i nie nadaje się do naprawy. Najczęściej dotyczy to urządzeń elektronicznych i zmusza konsumentów do kolejnych wydatków. Zgodnie z zapisami Zielonego Ładu asortyment oferowany przez biznes powinien być wykonywany z trwałych tworzyw wielokrotnego użytku i nadawać się do naprawy.