Bosch i APCOA rozszerzają usługę parkowania bez kierowcy. Po parkingu na lotnisku w Stuttgarcie, kolejne 15 parkingów w Niemczech zostanie wyposażone w systemem Automated Valet Parking.

Działający już na parkingu P6 na lotnisku w Stuttgarcie system parkowania bez kierowcy Bosch zostanie wdrożony na kolejnych 15 parkingach APCOA w Niemczech.

Automated Valet Parking to wysoce zautomatyzowany system parkowania bez kierowcy firmy Bosch, który jako pierwszy na świecie został dopuszczony do użytku komercyjnego w Niemczech.

Planowane jest stopniowe wprowadzanie systemu Bosch na kilkuset parkingach na całym świecie.

Po dopuszczeniu systemu Automated Valet Parking do użytku komercyjnego na parkingu P6 na lotnisku w Stuttgarcie, firmy Bosch i APCOA rozszerzają swoją współpracę i wdrażają rozwiązanie na parkingach w 15 kolejnych lokalizacjach. W 2023 roku mają się rozpocząć prace nad rozbudową opartego na infrastrukturze, zautomatyzowanego systemu parkowania bez kierowcy, który spełnia wymagania normy SAE Level 4.

Rynek niemiecki to początek

Umowa ramowa podpisana przez firmy Bosch i APCOA jest pierwszym krokiem do wprowadzenia usługi na rynek światowy. Celem jest wyposażenie w system Automated Valet Parking kilkuset parkingów na całym świecie w ciągu najbliższych lat.

Rynek niemiecki to dopiero początek – spodziewamy się, że wkrótce, po przyjęciu odpowiednich przepisów, będziemy mogli stopniowo wprowadzać system zautomatyzowanego parkowania również w innych krajach na świecie – powiedziała Claudia Barthle, która kieruje globalną sprzedażą oprogramowania i usług w dziale Cross-Domain Computing Solutions w firmie Bosch i jest odpowiedzialna za współpracę z APCOA.

Niemcy są jednym z niewielu krajów, które już uchwaliły przepisy dotyczące normy Level 4, tworzące ramy dla systemów takich jak automatyczne parkowanie. System Automated Valet Parking będzie wkrótce dostępny na wybranych parkingach w takich miastach jak Hamburg, Berlin, Kolonia, Frankfurt i Monachium. W przyszłości pojawią się kolejne lokalizacje w Europie – m.in. we Francji, która gotowa jest pójść w ślady Niemiec.

W pierwszym etapie rozszerzania współpracy Bosch i APCOA planują oddać do użytku do czterech miejsc parkingowych przystosowanych do systemu Automated Valet Parking na każdym parkingu.

Będziemy poszerzać ofertę takich miejsc parkingowych w oparciu o spodziewany wzrost liczby pojazdów wyposażonych w funkcję Automated Valet Parking. Nasze doświadczenie z punktami ładowania aut elektrycznych pokazuje, jak ważne jest, aby rozwój infrastruktury nadążał za technologią. Wspólnie z naszym partnerem, firmą APCOA, staramy się, aby tak było również w przypadku zautomatyzowanej usługi parkowania bez udziału kierowcy – powiedział dr Markus Heyn, członek zarządu firmy Bosch i prezes sektora Mobility Solutions.

W kolejnych latach modułowy system Bosch pozwoli na szybkie zwiększenie liczby miejsc parkingowych wyposażonych w niezbędną infrastrukturę techniczną do 200 stanowisk w każdej z 15 lokalizacji.

Inteligentna interakcja infrastruktury z technologią w pojazdach

Automated Valet Parking jest przyszłością. Czasochłonne poszukiwanie wolnych miejsc parkingowych, uciążliwe manewrowanie czy niebezpieczeństwo wgniecenia i porysowania nadwozia powoli odchodzą w niepamięć.

Dzięki rozwiązaniu Automated Valet Parking możemy zaoferować klientom korzystającym z naszych parkingów zupełnie nowy poziom wygody. Funkcja ta jest szczególnie przydatna w miejscach, gdzie liczy się czas, takich jak lotniska, sale koncertowe, miejsca imprez i wystaw. Innymi słowy, usługa na lotnisku w Stuttgarcie to dopiero początek – powiedział Frank van der Sant, członek zarządu i dyrektor handlowy APCOA Parking Group.

Korzystanie z usługi jest proste – kierowca musi jedynie zostawić pojazd w strefie przekazania, w pobliżu wjazdu na parking, i za pomocą aplikacji w smatfonie uruchomić wysoce zautomatyzowaną funkcję parkowania. Podstawą działania systemu są kamery stereo marki Bosch, które nie tylko identyfikują wolne miejsca parkingowe, ale także monitorują tor jazdy i jego otoczenie oraz niezawodnie wykrywają przeszkody lub osoby znajdujące się na drodze. W przypadku wykrycia niespodziewanego obiektu pojazd hamuje i bezpiecznie zatrzymuje się.

Dopiero, gdy trasa jest wolna, kontynuuje jazdę. W tym celu wszystkie dane generowane przez kamery są wprowadzane do najnowocześniejszych komputerów, a inteligentne algorytmy przekazują, jaki manewr należy wykonać, i w ten sposób umożliwiają parkowanie bez kierowcy – nawet podczas przemieszczania się między piętrami po wąskich rampach.

Cechą charakterystyczną tego rozwiązania jest to, że inteligentna infrastruktura parkingu ogranicza do minimum wymagane rozwiązania technologiczne, w jakie musi być wyposażony pojazd, dzięki czemu usługa zautomatyzowanego parkowania może być świadczona dla wszystkich klas pojazdów.

Dzięki platformie Flow firmy APCOA parkowanie odbywa się nie tylko bez udziału kierowcy, ale także bez konieczności wydruku biletów i bezgotówkowo. Wraz z rozwojem w pełni zautomatyzowanych usług parkingowych, parkingi w przyszłości będą w stanie pomieścić na swojej przestrzeni nawet do 20 procent więcej pojazdów. Ponadto parkowanie bez kierowcy jest szczególnie przydatne w przypadku wąskich, odległych i przez to mniej atrakcyjnych miejsc parkingowych.

Pierwszy na świecie zatwierdzony wysoce zautomatyzowany system parkowania (SAE Level 4)

System Automated Valet Parking rozwija się szybko. W połowie 2017 r. firmy Bosch i Mercedes-Benz publicznie zaprezentowały rozwiązanie w ramach projektu pilotażowego na parkingu Muzeum Mercedes-Benz w Stuttgarcie. Zaledwie dwa lata później partnerzy uzyskali pierwsze na świecie specjalne zezwolenie na usługę Automated Valet Parking dla wybranych pojazdów w rzeczywistych warunkach.

Kolejny kamień milowy miał miejsce pod koniec 2020 r., kiedy firmy Bosch, Mercedes-Benz i APCOA udostępniły wysoce zautomatyzowaną usługę parkowania bez kierowcy na lotnisku w Stuttgarcie, gdzie pracowano nad pierwszym komercyjnym zastosowaniem systemu poziomu 4.

Ostatnio firmy Bosch i Mercedes-Benz uzyskały oficjalne pozwolenie na komercyjne wykorzystanie systemu Automated Valet Parking na parkingu P6 na lotnisku w Stuttgarcie – jest to pierwsza na świecie w pełni zautomatyzowana usługa parkowania bez udziału kierowcy (SAE poziom 4), która została oficjalnie dopuszczona do użytku komercyjnego w Niemczech i obejmuje wybrane wersje Mercedesów Klasy S i EQS wyposażone w system „Intelligent Park Pilot“.