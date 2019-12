Branżą FM rządzi proptech i zdrowy rozsądek

Jak proptech zmienia waszą pracę?

Artur Romański, wiceprezes zarządu, dyrektor operacyjno-handlowy Agis: Proptech oznacza sumę wszystkich innowacji technologicznych, które przynoszą optymalizację procesów i kosztów oraz wzrost wartości inwestycji. Powiedziałbym, że jest to połączenie zarówno nowych technologii, jak i nowoczesnego podejścia do ich wykorzystania, czyli poprzez praktykę i edukację maksymalne wykorzystanie funkcjonalności tych technologii oraz ciągłe ich projektowanie tak, aby spełniały obecne wymagania.

Jak zmieniają się inteligentne technologie w FM?

Na przykład dziś w budynku jedziemy windą tradycyjną, a za miesiąc już sprzężoną z kontrolą dostępu – takich przykładów można podać wiele. Wszyscy w branży od dawna znamy takie instalacje jak: Building Management System, oświetlenie awaryjne, sterowanie chłodem i ciepłem, kontrolę dostępu KD, SAP, DSO, zdalne odczytywanie liczników energii, oprogramowanie CAFM (komputerowe wspomaganie zarządzania nieruchomościami), telewizja przemysłowa CCTV. Wszystkie ewoluują i zmieniają się z miesiąca na miesiąc.

Proptech kojarzy mi się ze ścisłą specjalizacją. To przygotowanie i wprowadzenie do użytkowania inteligentnych rozwiązań budynkowych, które dają nam zarządcom technicznym konkretne, specjalistyczne szyte na miarę rozwiązania. Obecnie nie satysfakcjonuje nas już tylko to, że coś się włącza i wyłącza. Teraz chcemy, aby to coś włączyło się o określonej porze i działało, przez określony czas. Chcemy, aby działało w oparciu o zadane, zaprogramowane parametry, aby aplikacja mobilna pokazywała nam te parametry online, aby móc otrzymywać dane, które pozwolą na podejmowanie właściwych decyzji w odpowiednim czasie.

Agis zajmuje się również komercjalizacją obiektów oraz ma dział security. Czy dzisiaj przewagą konkurencyjną jest wąska specjalizacja, czy właśnie jak najszerszy wachlarz usług?

1

2

3