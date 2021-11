Budynki otwarte na technologię

Przez pierwsze lata po roku 2000 Internet kojarzył się tylko z modemem, grami online i prostymi komunikatorami. Kto wtedy przypuszczał, że sieć wyjdzie poza ekran monitora i przeniesie się także na inne przedmioty codziennego użytku. Ta nierealna niegdyś wizja dziś jest już prawdą, a APA Group skutecznie wdraża ją do świata nieruchomości.

Ogromne zasługi na tym polu ma koncepcja Internetu rzeczy (ang. Internet of things, skrót IoT), która po raz pierwszy wybrzmiała w 1999 roku, a autorem tego pojęcia był Kevin Ashton. Zgodnie z jego definicją, Internet rzeczy to system, w którym działają komunikujące się ze sobą za pomocą sensorów przedmioty. Wymieniają one dane z innymi urządzeniami i komputerami.

Ta technologia utorowała drogę dla wszystkich tych rozwiązań, które dziś funkcjonują pod zbiorczym pojęciem “smart home”. W tym samym roku, gdy Ashton sformułował definicję IoT, firma Microsoft zaprezentowała na rynku prototyp swojego inteligentnego budynku.

Dziś ta rzeczywistość wygląda zupełnie inaczej niż jeszcze 20 lat temu. Obecnie instalacje i urządzenia w budynkach jednorodzinnych są zintegrowane z centralą i urządzeniami mobilnymi typu smartfon czy tablet, a dodatkowo wszystko jest ze sobą połączone w ramach takich technologii jak sterowanie głosem czy zabezpieczenia biometryczne.

Dużą zasługę mieli w tym tacy giganci jak Amazon czy Google. Ta pierwsza marka w 2014 roku wypuściła na rynek swój drugi po Kindle’u najważniejszy wynalazek, czyli inteligentne urządzenie sterujące Alexa, a dwa lata później za trendem podążyło Google ze swoim Google Home (obecnie Google Nest).

A jak sytuacja wygląda w przestrzeniach biurowych?

Konieczność utrzymywania dystansu społecznego wymusiła na przedsiębiorstwach nowe sposoby organizowania pracy. Z dużym prawdopodobieństwem można uznać, że hybrydowe formy zatrudnienia pozostaną z nami na dłużej. W przestrzeniach, w których gromadzą się ludzie, na przykład w biurowcach, trzeba natomiast stawiać na technologie bezdotykowe, które są przyszłością.

Firma APA Group uważnie przygląda się tym trendom i proponuje różne rozwiązania. - Jedną z naszych propozycji jest SRS, czyli System Rezerwacji Sal, który informuje, ile osób znajduje się aktualnie w pomieszczeniu. Ta funkcjonalność sprawdza się na przykład przed wejściem do toalety. Dla biurowców opracowaliśmy także opcję głosowej rejestracji zmierzonej wartości temperatury z wykorzystaniem smartfona bądź tabletu z zainstalowaną aplikacją Nazca - mówią przedstawiciele APA Group.

1

2