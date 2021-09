Całkowita dekarbonizacja budownictwa? Tylko dzięki wspólnym działaniom

Całkowita niwelacja śladu węglowego w budownictwie do 2050 r. - tak brzmi cel, jaki stawia Unia Europejska. Czy jest to możliwe, jaką drogą i przy użyciu jakich środków powzięty plan może się udać - m.in. na te pytania szukano odpowiedzi podczas panelu dyskusyjnego "Zielone nieruchomości, zielone technologie - jak budować bez śladu węglowego" na Property Forum 2021.

Od 1 stycznia 2021 r. obowiązują nowe warunki techniczne dotyczące nowo projektowanych obiektów. Unia Europejska dąży do zwiększenia efektywności energetycznej budynków oraz popularyzacji odnawialnych źródeł energii. Za cel postawiono sobie, aby w 2050 r. budownictwo było całkowicie zdekarbonizowane. Zgodnie z wymogami dyrektywy europejskiej każdy kraj członkowski może opracować własne standardy budynku zeroenergetycznego z uwzględnieniem warunków klimatycznych. Pytanie na dziś dzień brzmi: czy powstaną obiekty, które spełnią cel na 2050 rok?

- Jest to oczywiście do zrobienia, zwłaszcza w przypadku budynków jednorodzinnych. Prawdziwe wyzwanie przynoszą budynki wysokoenergochłonne, czyli obiekty komercyjne. Kluczowe w tym aspekcie są łańcuchy dostaw, współpraca między segmentem budownictwa nieruchomości i energetyką. W pojedynkę żadna z tych branż nie jest w stanie racjonalnie tego rozwiązać – twierdzi Adam Targowski, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju, spółka biurowa Skanska w Europie Środkowo-Wschodniej.

Piotr Mechecki, dyrektor zarządzający obszarem inwestycji, Polski Holding Nieruchomości SA podkreślił, że wśród obiektów komercyjnych już można odnaleźć dobre przykłady budownictwa energooszczędnego. – Inwestycja SkySAWA prowadzona jest w sposób zrównoważony. Co to oznacza? Nie tylko materiały użyte do budowy są składową tej idei, ale również m.in. zarządzanie logistyką – mówi.

Według Emilii Dębowskiej, Sustainablity Senior Manager w Panattoni, dążenie do zeroemisyjności w kontekście budownictwa magazynowego opiera się na zmianach izolacyjności i oświetlenia. – Są to kluczowe aspekty, na które trzeba zwrócić uwagę. Obecnie wszelkie zmiany mogą nam umożliwić takie rozwiązania jak fotowoltaika, pompy ciepła, czy też oświetlenie LED. Wszystko w tym aspekcie jest bardzo szybko udoskonalane, mamy przed sobą wachlarz rozwiązań – mówi.

