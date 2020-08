Cambridge Innovation Center uruchamia innowacyjne huby w Warszawie

Od rozpoczęcia działalności 29 czerwca, Kampus Innowacji, gdzie działa CIC Warsaw oraz partner programowy non-profit Venture Cafe, zapełnia się firmami oraz organizacjami chcącymi rozwijać tutaj swoje innowacyjne biznesy. Do tej szybko rosnącej społeczności dołączyły teraz huby CIC, wyspecjalizowane w budowie społeczności startupów, partnerów korporacyjnych, inwestorów oraz instytucji non-profit skupionej na jednej specyficznej dziedzinie.

Proptech Hub, którego operatorem jest Proptech Foundation jest wiodącą organizacją promującą transformację cyfrową sektora nieruchomości komercyjnych. Celem Hubu IoE (Internet of Everything – Internet Wszystkiego, czyli kolejna ewolucja Internetu Rzeczy) jest integrowanie w ramach jednego cyfrowego systemu wielu technologii, takich jak telekomunikacja, automotive, przemysł 4.0, czy smart city.

Rozpoczęcie działalności tych dwóch ośrodków ma ogromne znaczenie dla organizacji poszukujących najlepszych sposobów na sprawną cyfryzację swoich biznesów oraz młodych firm i startupów, które mogą im w tym pomóc. Już niedługo CIC uruchomi kolejne huby – kosmiczny, który skupi się na technologiach wykorzystywanych w eksploracji kosmosu oraz Trust-Tech, w którym będę rozwijane rozwiązania budujące zaufanie pomiędzy sektorem bankowym i finansowym oraz ubezpieczeniowym.

Jesteśmy przekonani, że społeczności skupione na wybranej specjalizacji są przyszłością efektywnego systemu innowacji. Dzięki warszawskim hubom będziemy starali się pomóc zbudować w Centralnej Europie silny ośrodek rozwoju dla innowacyjnych branż. Chcemy tego dokonać dzięki wiedzy i zaangażowaniu mocnych liderów każdego z hubów. Ich operatorzy są wybierani spośród organizacji i instytucji, których misją jest rozwój wiedzy i technologii, których wiedza oraz kompetencje będą cennym wsparciem dla firm, które dołączą do społeczności CIC Warsaw - mówi Aisling Hunt, Project Lead w CIC Warsaw.

Proptech to inteligentne technologie wspierające branżę nieruchomości w projektowaniu, budowie i użytkowaniu budynków. Według danych funduszu PropTech1 Ventures rynek tych usług w Europie wart jest obecnie 500 mln euro i rośnie 45% w ciągu roku. W Polsce jest ponad 10 milionów m2 powierzchni biurowej, której duża część wymaga pilnej cyfryzacji co oznacza wielkie możliwości dla rozwoju proptechowej branży. Proptech Hub jest pierwszą inicjatywą branżową w tym regionie, która będzie wspierać rozwój młodych firm, organizując im środowisko do przeprowadzania testów ich technologii oraz szeroką edukację rynku w postaci prowadzonych webinarów, podcastów, hackatonów, szkoleń i warsztatów.

