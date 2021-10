Case study: Magazyny, kamienice, biura, szkoły? THTG nie boi się wyzwań

Agencja Rozwoju Przemysłu wydzieliła spółkę mającą na celu zarządzanie wszystkimi nieruchomościami z własnego portfela. - Nowa firma potrzebowała m.in. narzędzi, dzięki którym zaprezentuje posiadane obiekty na swojej stronie internetowej oraz portalach ogłoszeniowych. I tu przyszliśmy im z pomocą – mówi Rafał Stacha, prezes zarządu THTG.

Charakterystyką portfela nieruchomościowego ARP jest dywersyfikacja budynków. Agencja posiada w swoich zasobach magazyny, biura, kamienice, działki, lokale usługowe, mieszkania, a nawet szkoły. – W związku z tym ARP potrzebowała od nas wsparcia w wysyłaniu ofert i zawarciu umów w oparciu o charakter obiektu. Algorytm stworzony przez THTG brał pod uwagę specyfikację każdej nieruchomości i w oparciu o dane tworzył odpowiedni dokument. Następnie system umożliwia automatyczne rozliczanie się z klientami. Przepustowość tego modułu jest taka, że jesteśmy w stanie na raz wystawić 300 tys. faktur dla jednego klienta. Moc obliczeniowa jest potężna – mówi Stacha.

Kolejnym aspektem, którym zajęła się firma THTG jest elektroniczny obieg dokumentów. – System potrafi wiązać ze sobą umowy i je rozliczać, następnie automatycznie i wielowarstwowo zatwierdzać dokumenty. To algorytm dba o to, aby w odpowiednim interwale czasowym akta dotarły do odpowiednich podmiotów. Dodatkowo jest on połączony z księgowością. Jest to w zasadzie szkielet firmy – podkreśla Rafał Stacha.

Ważną częścią rozwiązania wdrożonego u ARP jest system raportowania. – Wprowadziliśmy indywidualne dashboard’y, które w sposób obrazowy prezentują dane w czasie teraźniejszym. To rozwiązanie łączy w sobie dane z kilku aplikacji. Dodatkowo użytkownik może zadać pytanie systemowi, on w oparciu o dane odpowie – mówi Stacha.

Obiekty ARP to również różny stan technologiczny. – Stworzony przez nas system tworzy pomiary w oparciu o liczniki danych pomieszczeń, również tych ze skomplikowanym układem mierniczym – zaznacza prezes zarządu THTG.