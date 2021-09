Cel: rewolucja. THTG hubem łączącym wszystkie procesy branży nieruchomości

THTG wśród swojej oferty posiada oprogramowanie dla deweloperów i zarządców nieruchomości. Dlaczego akurat ta branża jest dla Was tak atrakcyjna?

Rafał Stacha, członek zarządu, dyrektor generalny THTG: W branży poruszamy się od 2011 roku. Jest tylko jedna firma na polskim rynku, która ma dłuższe doświadczenie. Istnieje wiele programów dla deweloperów na rynku, ale tak naprawdę żaden z nich nie oprogramował wszystkich opcji i obszarów, na których działa inwestor i zarządca nieruchomości.

Oprogramowaliśmy cały proces: od zakupu ziemi, poprzez budowę, marketing, reklamację, aż do całego procesu zarządzania. Zarządca za pomocą THTG jest w stanie „rozliczyć” nieruchomość oraz sprawować nad nią kontrolę techniczną, również na odległość. Nasza taktyka polega na tym, że oprogramowujemy cały proces, dzięki czemu klient nie musi korzystać z kilku programów, ma idealny dostęp do wszystkich raportów i danych, wszystko jest w jednym miejscu.

W branży nieruchomości pociąga Was zatem mnogość aspektów do nadzorowania. I macie przepis na to, jak to zrobić przy pomocy jednej aplikacji.

Dokładnie. Gdy zaczynaliśmy w roku 2011 większość programów wtedy dostępnych było toporna, nieczytelna, nieintuicyjna. My od samego początku chcieliśmy zrobić małą rewolucję, aby nasz system działał z modułami sztucznej inteligencji, żebym rekomendował, automatyzował i robotyzował procesy. Program sugeruje działowi sprzedaży pewne ruchy, pilnuje by klienci „nie ostygli”, działowi rozliczeń pomaga wystawiać faktury… Pełna automatyzacja. Tego wcześniej nie było na rynku nieruchomości. Widzieliśmy dla siebie wiele możliwości i potrzebę zmiany tej branży.

Jakie programistyczne wyzwania przynosi branża nieruchomości? Co nadal wymaga udoskonalenia?

Przede wszystkim integracja wszystkich aplikacji, z których korzysta dana nieruchomość. Księgowość działa na innym systemie, marketing na innym itd. To wszystko ze sobą „nie gada”. Mimo, że firmy wydają na to krocie, na koniec dnia pracownicy i tak muszą kombinować, aby zaraportować dane z kilku dziedzin. Jesteśmy partnerem Microsoftu, dzięki czemu dość łatwo doprowadziliśmy do sytuacji, w której THTG stało się hubem łączącym wszystkie procesy. Marketing, księgowość, sprzedaż, rozliczenia są w jednym miejscu. Na tym polega doskonałość naszego rozwiązania.

