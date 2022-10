Polska firma technologiczna Nanovo realizacjami dla Cinema City, 6thStreet.com oraz Sephora rozszerza swoją obecność na rynkach Europy i Azji.

Dzięki współpracy z Cinema City spółka do końca 2022 r. wejdzie na rynki w Wielkiej Brytanii i Izraelu.

W 2023 r. wprowadzi technologie m.in. na Węgry, do Czech i Bułgarii.

W ostatnim czasie Nanovo wdrożyło w Dubaju pierwszy phygital store w regionie GCC (Gulf Cooperation Council), a na co dzień poza Polską obsługuje już 20 sklepów Sephora na rynku czeskim.

Nanovo specjalizuje się w projektowaniu i wdrażaniu rozwiązań dla nowoczesnych formatów smart retail.

- Obecność na zagranicznych rynkach to jeden z naszych strategicznych celów, a zawarte w II poł. 2022 r. kontrakty i zamknięte w ostatnim czasie realizacje pokazują, że nie snujemy tych planów na wyrost. Najlepszym przykładem jest rozszerzenie współpracy z Cinema City, w ramach której stajemy się odpowiedzialni za kontekstową dystrybucję treści na ekranach LCD i LED w sieciach kin w kolejnych krajach - mówi Piotr Badowski, CEO Nanovo.

Jesteśmy w trakcie fazy pilotażowej, a do końca 2022 r. planujemy pełne wdrożenia w całych sieciach kin w Polsce, Wielkiej Brytanii i Izraelu. W przyszłym roku będziemy kontynuować realizację projektu w Bułgarii, Czechach i na Węgrzech – dodaje Piotr Badowski.

6thStreet.com wśród patnerów

Rozwój współpracy Nanovo z Cinema City zbiegł się w czasie z innymi zagranicznymi realizacjami Nanovo. Polska spółka nawiązała partnerstwo technologiczne z 6thStreet.com, jednym z najszybciej rozwijających się e-commerce’ów w regionie GCC. W ramach tej współpracy powstał pierwszy phygital store w Dubaju i w regionie GCC w ogóle.

- Nieustannie patrzymy w przyszłość, poszukujemy przestrzeni do opracowywania i wdrożeń nowych rozwiązań. To nasi klienci, stawiając przed nami realne wyzwania, są najlepszym motorem naszego rozwoju. Wymagania innowacyjnych projektów rezonują z kompetencjami naszego zespołu w obszarach usług projektowo-doradczych, programistycznych oraz doboru i wdrożenia warstwy sprzętowej. Bardzo ważna jest też nasza autorska platforma software’owa SIGNIO, która stanowi realną przewagę konkurencyjną – tłumaczy Dariusz Sobczak, Partner Zarządzający Nanovo.

Wśród realizacji formatu phygital w portfolio Nanovo znajduje się również m.in. projekt i wdrożenie innowacyjnego rozwiązania typu endless aisle – z aplikacją podpisu elektronicznego – w całej sieci placówek stacjonarnych PKO Banku Polskiego.

E-commerce napędzi nowoczesne formaty brick & mortar

Nowe kontrakty na realizację w formacie phygital store potwierdzają kierunek, w którym globalnie zmierza rynek retail. Coraz większy udział w stacjonarnej sprzedaży będą miały sklepy internetowe. Aż 40% biznesu e-commerce w Europie planuje otwarcie sklepu stacjonarnego w ciągu najbliższych 3 lat – to szacunki Tribe Payments. Branża będzie się zmieniać m.in. dlatego, że pandemia przemodelowała oczekiwania konsumentów, którzy co prawda chętnie wracają do sklepów stacjonarnych, ale przyzwyczaili się do zakupów w internecie. Aż 73% klientów chce robić zakupy w modelu omnichannel, a 61% Polaków twierdzi, że woli kupować u sprzedawców, którzy wykorzystują nowe technologie do poprawy doświadczeń klientów – wynika z raportów Adyen.

- Trendy światowe potwierdzają, że format phygital store to recepta na dynamiczny wzrost graczy e-commerce, dla których sam online staje się za ciasny. To też rozwiązanie dla szeroko rozumianego klasycznego handlu detalicznego, który chce podłączyć swoje sklepy stacjonarne do omnichannel. Szybki, wygodny i automatyczny proces obsługi klienta można wprowadzać z powodzeniem w różnych kategoriach. Dane wskazują, że najważniejszymi polami przyszłych zmian będą branże fashion, electronic goods i grocery. Dostrzegamy też duży potencjał w branżach pharma oraz health & beauty. Droga do innowacji i osiągnięcia oczekiwanej z punktu widzenia biznesu efektywności – w zależności od kategorii – co do zasady jest różna. Nie działa tu formuła kopiuj-wklej – mówi Dariusz Sobczak z Nanovo.