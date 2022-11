Cisco zaprezentowało nową odsłonę Webex Customer Experience (CX), przedstawiając nowe możliwości i rozwiązania dla swoich klientów. Cisco zapewnia w pełni zintegrowaną platformę do współpracy, obsługi powiadomień oraz kooperacji w chmurze, uwalniając potencjał komunikacji. Tym samym firma jako jedyna na rynku dostarcza połączenia w jednym ekosystemie Unified Communications-as-a-Service (UCaaS), Contact Center-as-a-Service (CCaaS) i Communications Platform-as-a-Service (CPaaS). Tym samym usprawnia i automatyzuje pracę cyfrowych i głosowych kanałów komunikacji.

Konsumenci stawiający na komunikację cyfrową oczekują obecnie bardziej responsywnych i spersonalizowanych rozwiązań od marek, którym ufają. Trend ten skłania firmy do ponownego przemyślenia swojego podejścia do CX. Klienci chcą oferty od jednego dostawcy. Oferty, która łączy zaawansowane funkcje CX z bezpieczeństwem i niezawodnością, z których znane jest Cisco — mówi Jeetu Patel, EVP i GM, Cisco Security and Collaboration.