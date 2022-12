Manchester City i Cisco ogłosiły wdrożenie technologii WaitTime na Etihad Stadium.

Jest to pierwszy klub z Premier League korzystający z rozwiązania analizującego zachowanie dużych zgromadzeń ludzkich w czasie rzeczywistym.

Technologia WaitTime jest zintegrowana z istniejącą technologią Cisco na Etihad Stadium.

Wykorzystuje kamery Cisco Meraki, aby na bieżąco dostarczać informacji o problemach istniejących w przestrzeni konferencyjnej.

WaitTime dostarcza informacji na temat gęstości tłumu, przemieszczania się gości w najważniejszych obiektach rozrywkowych i sportowych na całym świecie, aby zapewnić zebranym komfort oraz zoptymalizować wydajność zespołów organizujących wydarzenia. Przed trwającym sezonem rozpoczęto wdrożenie WaitTime na pierwszym poziomie Etihad Stadium, aby monitorować zagęszczenie obszarów konferencyjnych. Zebrane dane wykorzystane zostaną w celu rozładowania zatłoczenia na stanowiskach eventowych w trakcie przyszłych wydarzeń.

Wdrożenie WaitTime jest rozwinięciem współpracy rozpoczętej w 2019 roku, gdy Cisco zyskało status Oficjalnego Partnera Technologicznego Klubu. Jednak początki relacji sięgają 2013 roku, kiedy Cisco rozpoczęło wdrożenie sieci end-to-end na Etihad Stadium oraz okolicznym kampusie. Technologia WaitTime jest zintegrowana z istniejącą technologią Cisco na Etihad Stadium i wykorzystuje kamery Cisco Meraki, aby na bieżąco dostarczać informacji o problemach istniejących w przestrzeni konferencyjnej. W tym celu WaitTime korzysta również z analiz wcześniejszych eventów.

Naszym celem jest, aby każdy dzień meczowy był niezapomniany dla wszystkich odwiedzających Etihad Stadium. Cieszymy się, że dzięki długoterminowej współpracy z Cisco możemy wdrażać kolejne technologie, takie jak WaitTime, które pomogą nadal rozwijać i wzbogacać naszą ofertę dla kibiców. Została ona wdrożona w miejscach największych skupisk ludzi, a możliwości jej wykorzystania są bardzo szerokie. Widzimy duży potencjał związany z rozszerzeniem tego rozwiązania na pozostałe części stadionu oraz integracji z działającą w czasie rzeczywistym technologią digital signage i innymi platformami - mówi Greg Swimer, Chief Information & Technology Office w City Football Group.

- Innowacyjna technologia WaitTime jest doskonałym przykładem tego, co można osiągnąć posiadając odpowiednią infrastrukturę sieciową - powiedział Ken Martin, dyrektor zarządzający, Global Sales - Sports, Media and Entertainment w Cisco. - Jesteśmy dumni z partnerstwa z Manchesterem City, który jako pierwszy klub Premier League wdrożył to rozwiązanie. Nie możemy doczekać się dalszej współpracy w zakresie wzbogacenia wrażeń kibiców przybywających na Etihad Stadium.

Po udanym programie pilotażowym na pierwszym poziomie Etihad Stadium, Manchester City bada możliwości rozszerzenia WaitTime na pozostałe piętra stadionu. Korzystając z tych danych, Manchester City rozważa również integrację informacji na żywo z ekranami w najbardziej zatłoczonych przestrzeniach stadionu, aby zapewnić fanom dane w czasie rzeczywistym i np. kierować ich do najkrótszej kolejki.

Jesteśmy podekscytowani współpracą z Manchesterem City. Należy pamiętać, że poprzez ich partnerstwo z Cisco, Etihad Stadium to jeden z najbardziej innowacyjnych obiektów w sporcie. Wdrożenie naszego najnowocześniejszego, opatentowanego systemu zarządzania tłumem AI na Etihad Stadium w oparciu o działające już tutaj technologie Cisco jest kluczowe dla przyszłego rozwoju rozwiązania. Nadal doskonalimy WaitTime, a wybór Manchesteru City będącego najlepszą drużyną w Anglii miał dla nas najwięcej sensu, ponieważ są oni pionierami – powiedział Zack Klima, CEO, WaitTime.

Dzięki temu wdrożeniu Manchester City stał się pierwszym klubem Premier League, który wykorzystuje WaitTime na swoim stadionie. Dołączył tym samym do grupy prestiżowych obiektów sportowych wykorzystujących tę technologię – wśród nich znajdują się między innymi Sydney Cricket Ground w Australii, T-Mobile Arena w Las Vegas i Levi's Stadium w Santa Clara w Kalifornii.