Metawersum to technologia, która ma potencjał, by przynieść przełomowe rozwiązania w zakresie wrażeń użytkownika - zarówno wizualnych, dotykowych, jak i tych związanych z pracą przez Internet.

Metawersum wywołuje cały czas mnóstwo szumu.

Nie ma jednego stanowiska co do tego, jak ostatecznie będzie wyglądać ta technologia i jak zostanie ona wykorzystana.

W biznesie z powodzeniem wykorzystuje się natomiast technologię cyfrowych bliźniaków.

Zastosowanie najnowszych technologii pozwala na połączenie świata fizycznego oraz rzeczywistości rozszerzonej i wirtualnej. Inżynierowie pracujący nad nowymi częściami silnika w zespole F1 McLaren są rozproszeni po całym świecie i pracują zdalnie. Dzielą obowiązki w wirtualnej przestrzeni, w której pojawiają się fotorealistyczne hologramy. Inżynierowie mogą dotykać, trzymać i obracać trójwymiarowe części silnika, czy włożyć głowę pod maskę auta. Chociaż brzmi to jak scenariusz z filmu science-fiction, jest to codzienność, w której McLaren wykorzystuje technologię Cisco, aby z szybkością bolidów F1 opracowywać nowe rozwiązania oraz w prosty sposób czerpać wiedzę płynącą ze wszystkich zakątków świata.

Znajdujemy się u progu kolejnej transformacji. Zmieni się wszystko - od sieci i danych wolumetrycznych, po przetwarzanie danych na krawędzi, systemy operacyjne, interfejsy oraz sposób tworzenia, wdrażania i obcowania z aplikacjami – mówi Eric Knipp, Wiceprezes ds. inżynierii systemów w Cisco.

Podczas gdy metawersum wywołuje cały czas mnóstwo szumu, nie ma jednego stanowiska co do tego, jak ostatecznie będzie wyglądać ta technologia i jak zostanie ona wykorzystana. Jednak tzw. gospodarka doświadczeń już teraz dostarcza pewnych odpowiedzi. W ciągu ostatnich dwóch lat technologia dążyła w kierunku bardziej wirtualnych, zdalnych i hybrydowych doświadczeń, zacierając i tak już rozmytą granicę między światem fizycznym a cyfrowym. Byliśmy świadkami jak V-tuberzy (twórcy, którzy zamiast swojego wizerunku, prezentują się pod animowanymi awatarami, generowanym przy użyciu motion-capture) stają się influencerami, a kupujący przymierzają odzież w technologii rozszerzonej rzeczywistości (Augmented Reality).

W biznesie z powodzeniem wykorzystuje się natomiast technologię cyfrowych bliźniaków (ang. digital twin), tworząc symulacje oparte na rzeczywistych danych, pozwalające przewidzieć działanie produktu lub procesu. Pojawiają się one z powodzeniem w tak różnych branżach, jak opieka zdrowotna, fintech, logistyka portowa czy sektor produkcji i energetyki.

Aby jednak wizja metawersum stała się realna, Internet musi zostać wymyślony na nowo, m.in. w zakresie:

Obsługi symetrycznych wzorców danych - równego pobierania i wysyłania, ponieważ użytkownicy zarówno zużywają, jak i produkują duże ilości informacji w takich zastosowaniach, jak produkcja wirtualna, wideokonferencje 3D czy gry.

Zwiększenia wydajności, poprzez zmniejszenie opóźnień w sieci oraz skoncentrowanie mocy obliczeniowej i przechowywania danych na jej brzegu (Edge computing), tak aby generowane informacje - wizualne, dźwiękowe i dotykowe - mogły być przekazywane w czasie rzeczywistym.

Zaspokojenia gwałtownie rosnącego zapotrzebowania na przepustowość sieci - trend ten można było zaobserwować podczas pandemii, kiedy to sieci zaczęły pracować na pełnych obrotach nie tylko w godzinach szczytu, ale także w trybie 24/7.

Technologie, nad którymi pracujemy już dziś, takie jak Wi-Fi 6, 5G i dostęp do światłowodów, będą odgrywały kluczową rolę także w przypadku rozwoju metawersum – dodaje Eric Knipp.

Cisco już teraz współtworzy Internet przyszłości poprzez innowacje w zakresie wykorzystania krzemu, optyki i oprogramowania, aby przezwyciężyć ograniczenia wydajności, ekonomiki i zużycia energii obecnej infrastruktury.

Działania Cisco na rzecz przyszłości sieci sprawiają również, że Internet jest bardziej zrównoważony, w czasie, gdy dostawcy usług telekomunikacyjnych wytwarzają 2 proc. - 3 proc. globalnej emisji gazów cieplarnianych. Układ komputerowy w sercu budowanego przez Cisco systemu zużywa o 96 proc. mniej energii elektrycznej niż jego poprzednik, zapewniając jednocześnie o 35 proc. większą przepustowość.

Pomaga to firmie w realizacji wizji bardziej inkluzywnego Internetu, który pozwoli około 3 miliardom ludzi na świecie pozbawionych dostępu do Internetu dołączyć do gospodarki opartej na doświadczeniach. Dzięki przemodelowaniu i uproszczeniu architektury sieci, eksperci Cisco zmniejszają koszty budowy i obsługi sieci niemal o połowę (46 proc.).

Metawersum nie będzie samodzielnym wszechświatem awatarów i hologramów odciętych od fizycznego świata. Świat wirtualny będzie współistnieć i przeplatać się z fizycznymi ludźmi, rzeczami i przestrzeniami.

Już teraz możemy myśleć o tym, jak zmieni to np. interakcje pomiędzy nauczycielami i studentami lub lekarzami i pacjentami, nie wspominając o tym, jak poprawi to jakość i wygodę pracy hybrydowej i wzniesie ją na nowym poziom.

Pod wieloma względami metawersum może być postrzegane jako kolejny logiczny krok w postępach w dziedzinie łączności i współpracy, w technologiach immersyjnej teleprezencji oraz w technologiach IoT (Internet rzeczy). Wszystko to pozwoli na cyfrową modernizację biznesu.

Oprócz wszystkich cyfrowych korzyści, które może przynieść świat metawersum, prawdopodobnie technologia ta otworzy świat na nowe zagrożenia związane z bezpieczeństwem i cyberprzestępczością. Kilka przykładów tego, z czym mogą się zmierzyć specjaliści ds. bezpieczeństwa w tej w dużej mierze nieuregulowanej przestrzeni, to m.in.:

Nowe podejście do phishingu: przechwycenie klucza kryptograficznego dałoby przestępcy dostęp do portfela kryptowalutowego użytkownika, w tym nie tylko tokenów i NFT, ale także jego tożsamości. Zabezpieczenie tożsamości użytkowników będzie wymagało znalezienia sposobów na śledzenie portfeli, gdy ich awatary będą przenosić się pomiędzy różnymi metawersum.

Kradzież marki i własności intelektualnej: marki i organizacje będą musiały podjąć kroki nie tylko w celu ochrony prywatności osób, z którymi kontaktują się w metawersum, ale także w celu ochrony swojej marki i własności intelektualnej.

Przechwytywanie adresów URL (ang. typo-squatting): firmy, organizacje rządowe i te zajmujące się bezpieczeństwem będą musiały opanować nowe zagrożenia, takie jak typo-squatting (lub URL hijacking) - ataki, które naśladują obecność organizacji w Internecie i dążą do ataków wykorzystując adresy stron.

Niespokojna jeszcze natura metawersum daje nam możliwość wbudowania bezpieczeństwa od podstaw - a nie dodania go jako jednego z wielu elementów po fakcie. Będzie to miało kluczowe znaczenie dla budowania zaufania użytkowników i zabezpieczania biznesu – dodaje Eric Knipp.

Celem działania firm IT współtworzących metawersum jest budowanie tej technologii w najbezpieczniejszy możliwy sposób. Jest to niełatwy proces, niejednokrotnie wymagający uwzględnienia wszelkich nieprzewidywalnych konsekwencji, przezwyciężenia uprzedzeń i obawy dotyczących bezpieczeństwa. Część z zagrożeń i uprzedzeń już przeniosło się z naszego świata i rozwinęło się w świecie wirtualnym.

Dobrym przykładem i lekcją na przyszłość jest projektowanie platform społecznościowych. Gdyby ich twórcy wiedzieli, że będą one w stanie tak szybko rozprzestrzeniać dezinformację, wykorzystywać podziały społeczne i kulturowe oraz wzmacniać cyberprzemoc, jest szansa, że zaprojektowaliby je inaczej.

Wykorzystywana przez Cisco etyczna sztuczna inteligencja może zapobiec wielu takim problemom, podobnie jak innowacje firmy w dziedzinie obserwowalności.

Musimy zapewnić, że nie tylko infrastruktura jest mierzalna i przejrzysta, abyśmy mogli ją naprawić i poprawić, ale także, że nasze zachowania i uprzedzenia są mierzalne, abyśmy mogli umieścić w ramach tego nowego świata odpowiednie polityki bezpieczeństwa i poprawić go w miarę możliwości – dodaje Eric Knipp.

Niezwykle ważna jest również kwestia edukacji, aby ludzie na całym świecie nie myśleli, że technologia ta pozwoli im na całkowitą anonimowość oraz przeprowadzanie ataków zza awatarów. Ma to być miejsce, w którym prawdziwi ludzie, w prawdziwym świecie mogą łączyć się poprzez wielozmysłowe platformy cyfrowe. To bezpieczne, pewne i zrównoważone połączenie dla wirtualnej i realnej gospodarki.