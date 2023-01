Refillomaty Coty mogą stać się szansą na kolejny krok w stronę piękna zero-waste, czyli niepozostawiającego po sobie dodatkowych, niepotrzebnych odpadów.

Międzynarodowy koncern kosmetyczny Coty złożył patent na metodę uzupełniania pustych pojemników po perfumach w sklepie.

Uzupełnianie ma się odbywać za pomocą stacji, która na żądanie miesza koncentrat zapachowy, wodę destylowaną i etanol.

Stacje są proste w obsłudze i zaprojektowane do używania bezpośrednio przez konsumentów.

W swoim złożonym niedawno międzynarodowym patencie firma Coty poinformowała, że opracowała platformę do uzupełniania, zaprojektowaną do umieszczenia w sklepie i używania bezpośrednio przez konsumentów. Maszyna jest wyposażona w system przenoszenia z kilkoma kanałami do mieszania wybranych ilości koncentratu zapachowego, wody destylowanej i etanolu w określonej kolejności.

Nieoczekiwanie odkryto, że ponowne napełnienie pojemnika zapachowego koncentratem zapachowym, wodą destylowaną i etanolem w tej kolejności zapewnia użytkownikowi produkt o takich samych właściwościach organoleptycznych jak oryginalny zapach - zapewnia Coty w swoim patencie.

Coty oświadczyło, że platforma do napełniania może być używana do „wielu koncentratów zapachowych”, ​dozowanych w stężeniach do 20 proc. w/w (stężenie roztworu wskazuje względną ilość substancji rozpuszczonej i rozpuszczalnika). Nadaje się również do wielu butelek wielokrotnego napełniania, w tym przezroczystych i nieprzezroczystych, o ile maszyna może je zważyć przed napełnieniem. W niektórych wariantach stanowisko napełniania może również zawierać mieszalnik, taki jak mieszadło wirowe, mieszadło magnetyczne lub mieszadło wibracyjne do mieszania końcowej formuły zapachowej.

Co ważne, firma oświadczyła, że stacja oferuje „prosty interfejs użytkownika bez skomplikowanych manipulacji”. Interfejs, bezpośrednio podłączony do komputera sterującego, może być ekranem dotykowym, używanym za pomocą klawiatury i myszy, a nawet dostępnym za pośrednictwem osobistych urządzeń komunikacyjnych przez Bluetooth lub Wi-Fi, takich jak smartfony, komputery osobiste, tablety lub osobiści asystenci cyfrowi. „Komputer sterujący, w oparciu o otrzymane dane wejściowe dotyczące pożądanego zapachu i odpowiednich stężeń wody destylowanej i etanolu, oblicza ilość każdej kompozycji zapachowej, wody destylowanej i etanolu, aby stworzyć ostateczny pożądany zapach” — napisało Coty.

Wzeszłym roku, firma kosmetyczna wprowadziła na rynek swój pierwszy zapach wielokrotnego napełniania Chloé Rose Naturelle Intense. Produkt uzyskał również srebrny certyfikat w ramach programu Cradle-to-Cradle (C2C).