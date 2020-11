Cyfryzacja na radarze nieruchomości

Do niedawna budownictwo i nieruchomości traktowały rozwiązania cyfrowe głównie jako ciekawostki. Dziś, co prawda budowlanka nadal zaraz po rolnictwie należy do najsłabiej zdigitalizowanych gałęzi gospodarki w naszym kraju, ale już w nieruchomościach widać znacznie większą chęć do stosowania mobilnych i cyfrowych narzędzi czy aplikacji.

Jaki jest poziom cyfryzacji polskiego rynku nieruchomości: zarówno w sektorze budowlanym, jak i zarządzaniu nieruchomościami?

Bartłomiej Pietruszewski, Country Manager PlanRadar w Polsce: Branża budowlana, zaraz po rolnictwie, należy do najsłabiej zdigitalizowanych gałęzi gospodarki w naszym kraju. Wynika to w dużej mierze z dość późnego pojawienia się odpowiednich technologii i narzędzi wspierających ten sektor, ale również ze specyfiki samej pracy, która w większości odbywa się poza biurem. Zadania są często trudne do zaplanowania w dłuższej perspektywie, a każda budowa może przebiegać całkowicie niestandardowo, co utrudnia proces unifikacji procesów. Dużo lepiej sytuacja wygląda w zarządzaniu nieruchomościami. W tym przypadku pewne procesy można przewidzieć szybciej i bardziej precyzyjnie, co z kolei przekłada się na znacznie większą popularność zastosowania mobilnych i cyfrowych narzędzi czy aplikacji.

Do niedawna wiele firm z branży budowlanej i nieruchomości postrzegało rozwiązania cyfrowe głównie jako ciekawostki i nowinki technologiczne, a nie jako pełnowymiarowe wsparcie, umożliwiające efektywną optymalizację kosztów. Jak jest dzisiaj?

Zupełnie inaczej, co w swoim najnowszym raporcie „Global Powers of Construction 2019” podkreśla Deloitte. Rola zaawansowanych technologii konsekwentnie rośnie, a cyfryzacja stała się kluczem do zapewniania firmom budowlanym efektywności na każdym etapie procesu budowlanego i wspiera je w kontekście zagwarantowania bezpieczeństwa pracownikom. Dobrym przykładem rozwiązań, z jakich mogą skorzystać firmy budowlane, zarządcy nieruchomości oraz ich pracownicy jest PlanRadar. Aplikacja usprawnia zarządzanie procesem budowlanym lub w danej nieruchomości, ułatwia delegowanie zadań czy weryfikację statusu realizacji poszczególnych etapów wykonania projektu. Wspiera też elektroniczny obieg dokumentacji, co ma szczególne znaczenie w kontekście obecnej sytuacji i ograniczeń związanych z kontaktem międzyludzkim.