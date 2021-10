Cyfryzacja pomoże branży budowlanej lepiej wykorzystać jej potencjał

Branża budowlana to sektor, który stosunkowo dobrze poradził sobie w najtrudniejszym okresie pandemii. Większość przedsiębiorstw stopniowo wraca do poziomu sprzed lockdownów i wykorzystuje ten etap, by zabezpieczyć się na wypadek spadku koniunktury w niepewnych czasach. Eksperci PlanRadar zwracają uwagę, że wobec wyzwań związanych z rosnącymi cenami materiałów i kosztów pracy, przedsiębiorcy coraz chętniej sięgają po rozwiązania z zakresu digitalizacji.

Największym wyzwaniem dla branży budowlanej w najbliższej przyszłości będzie cyfryzacja.

Przedsiębiorcy poszukują innych metod optymalizacji kosztowej i organizacyjnej swoich firm - cyfryzacja pomaga poprawić jedno i drugie.

Cyfryzacja pozwala przenieść część procesów budowlanych do wirtualnej rzeczywistości, gdzie wszystkie osoby odpowiedzialne za realizację projektu mają bieżący dostęp do najważniejszych informacji na temat aktualnie prowadzonych prac.

Analizy GUS dotyczące koniunktury w budownictwie od początku 2021 roku pokazywały wzrost optymizmu firm budowlanych, choć w trzecim kwartale zaczął on delikatnie spadać, we wrześniu osiągając poziom minus 7,9, przy minus 18,7 w styczniu. Dane GUS wskazują również na wzrost produkcji budowlano-montażowej realizowanej przez firmy budowlane zatrudniające powyżej 9 osób, w porównaniu do roku 2020.

CZYTAJ TEŻ: BUDOWNICTWO W ERZE CYFRYZACJI

Pytani o największe bariery w prowadzeniu działalności, przedsiębiorcy budowlani rzadziej niż w poprzednich miesiącach wskazywali na niepewność co do ogólnej sytuacji gospodarczej w kraju. We wrześniu spadła ona z pierwszego miejsca na trzecie, ustępując niechlubnej palmy pierwszeństwa kosztom zatrudnienia. Drugie miejsce, podobnie jak w poprzednich analizach, zajęły koszty materiałów. Co istotne, zarówno jedne i drugie koszty będą wciąż rosły, bo wiadomo już, że w 2022 roku podniesiona zostanie płaca minimalna, a wciąż rosnąca inflacja już powoduje wzrost cen energii, paliw i materiałów budowlanych szybszy niż w 2020 roku.

- Przedsiębiorcy wykorzystują obecny czas, by przygotować się na wyzwania kolejnych miesięcy. Mają przy tym świadomość, że zwolnienia czy wyprzedaż aktywów będą trudne do odrobienia, gdy rynek wróci do pełnej wydajności. Dlatego poszukują innych metod optymalizacji kosztowej i organizacyjnej swoich firm, a cyfryzacja pomaga poprawić jedno i drugie bez konieczności długiego oczekiwania na wynikające z niej realne zyski - wyjaśnia Bartek Pietruszewski, Country Manager PlanRadar w Polsce.