Cyfryzacja pomoże firmom budowlanym w walce z długami

Budownictwo to jedna z najbardziej zadłużonych branż w polskiej gospodarce. Jak wynika z danych KRD, łączny dług tego sektora we wrześniu ubiegłego roku wynosił już blisko 1,8 mld zł. Zagrożeni niewypłacalnością przedsiębiorcy budowlani muszą więc szukać nowych sposobów na oszczędności. Z pomocą przychodzi cyfryzacja i nowe technologie.

Trudna sytuacja na rynku skutkuje rosnącą liczbą zadłużeń, które łatwo wymykają się przedsiębiorcom spod kontroli.

Budownictwo jest trzecim z kolei sektorem gospodarki, w którym w 2021 roku ogłoszono najwięcej upadłości.

Co dziesiąta firma budowlana skarży się na notoryczne opóźnienia w opłacaniu faktur przez kontrahentów.

Polska branża budowlana niechlubnie wyróżnia się też jednym z najniższych współczynników cyfryzacji w całej gospodarce.

Branża budowlana zmaga się z wieloma problemami. Trwająca pandemia, galopująca inflacja, wysokie koszty utrzymania pracowników, rosnące ceny materiałów i energii to tylko kilka przykładów wyzwań, z jakimi musi się zmierzyć polskie budownictwo. W efekcie coraz więcej firm wpada w sidła niewypłacalności, która często prowadzi bezpośrednio do bankructwa – według danych Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej budownictwo jest trzecim z kolei sektorem gospodarki, w którym w 2021 roku ogłoszono najwięcej upadłości.

Jednym z najbardziej doskwierających problemów w branży są zatory płatnicze, czyli sytuacja, kiedy jedne firmy nie płacą drugim. Obecnie mierzy się z nimi ponad 60 proc. przedsiębiorstw budowlanych w kraju, a jak wynika z ostatnich analiz KRD, w 2021 roku to właśnie ten sektor w największym stopniu doświadczał nierzetelności płatniczej. Co dziesiąta firma budowlana skarżyła się na notoryczne opóźnienia w opłacaniu faktur przez kontrahentów, a co druga przyznała, że w ciągu ostatnich 3 miesięcy nawet 25 proc. ich partnerów biznesowych w ogóle nie zapłaciło za wykonaną usługę.

Rosną ceny, rosną i długi

Przyczyn kryzysu finansowego w budownictwie jest wiele. Jedną z nich są wysokie koszty materiałów budowlanych. Ich ceny w listopadzie 2021 r. w stosunku do listopada 2020 r. wzrosły średnio o prawie 23 proc , co stanowi rekord. Z analiz Grupy PSB wynika, że największą zwyżkę odnotowano w przypadku płyt OSB (80 proc.), suchej zabudowy (57 proc.) oraz izolacji termicznych (49 proc.). Powodem tak wysokich stawek są niedobory na globalnym rynku surowcowym, rosnące koszty energii, przerwy w łańcuchach dostaw oraz drastycznie spadająca wartość złotego. Nastrojów nie poprawia fakt, że zdaniem ekspertów perspektywy na wyhamowanie tendencji wzrostowej cen materiałów są znikome i proces ten będzie raczej przyspieszał niż spowalniał.