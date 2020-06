Czas na zmiany – szczególnie na recepcji

Obecnie słyszymy bardzo dużo opinii na temat planowanej daty powrotu do życia sprzed epidemii, a chyba jeszcze więcej głosów o tym, że powinniśmy przyzwyczajać się do stanu, który nazywamy nową normalnością. W jaki sposób przygotować się na tą nową rzeczywistość? Jakie działania podjąć, żeby nasze obiekty i biura przystosować jak najlepiej, a jednocześnie jak najbardziej elastycznie.

Z odpowiedzią na to pytanie przychodzi technologia, która pomaga zadbać o ruch w obszarze, w którym większość odwiedzających musi się znaleźć gdy przychodzi czy to do pracy czy na spotkanie. Mowa o recepcji, a dokładnie e-Recepcji.

Jej zadaniem nie jest kompletne wyłączenie ludzi z obszaru recepcji, ale pozwala ona na wykorzystanie potencjału Pracowników i ich kreatywnego rozwiązywania zadań do działań, w których pojawiają się wyzwania, a nie są to powtarzalne czynności.

e-Recepcja to rozwiązanie, które świetnie wpasuje się w obecny nurt oszczędzania i optymalizacji kosztów. Jeśli myśleliśmy już jakiś czas temu o pójściu w stronę technologii i automatyzacji działań w obszarze recepcji, to nadszedł najlepszy moment na to, aby zrobić kolejny krok w tym kierunku.

Tylko co dalej? Co gdy już podejmiemy decyzję? Jakie rozwiązanie wybrać?

Kluczowym aspektem jest stopień dostosowanie rozwiązania do potrzeb klienta. Może brzmi banalnie, ale jeśli mówimy o systemie, który ma pomagać nam realizować codzienne zadania recepcji, być efektywny, przynosić oszczędności i robić dokładnie to, czego potrzebujemy to nie ma nic ważniejszego od możliwości modyfikacji i personalizacji urządzenia. Poniżej opiszemy jak powinien wyglądać idealny tryb konfiguracji - jeśli znajdziecie firmę, która działa w taki właśnie sposób, to znak, że dobrze trafiliście.

