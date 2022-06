Czy BIM sprawdzi się na polskim rynku?

BIM (ang. Building Information Modeling) jest metodą prowadzenia inwestycji budowlanej.

BIM ma usprawnić inwestycje na polskim rynku.

Grupa Robocza ds. BIM przy Ministerstwie Rozwoju i Technologii została utworzona w maju.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii informuje o przełomie na drodze do cyfryzacji procesu budowlanego w Polsce. Tak określa niedawne powołanie przy ministerstwie grupy roboczej ds. modelowania informacji o budynkach BIM - Nie sam fakt powołania takiego zespołu jest ważny, co jego skład, a z nim wiążę największe nadzieje. Grupie przewodniczy Tomasz Piotrowski z Politechniki Warszawskiej, który jest wybitnym specjalistą w tej dziedzinie - komentuje Maciej Zuber, architekt, pełnomocnik Zarządu Głównego SARP ds. BIM.

- Poza tym wielu członków zespołu było od dawna zaangażowanych w prace związane z upowszechnianiem BIM w Polsce, np. zastępca przewodniczącego grupy Dariusz Kasznia, który wraz ze mną był jednym ze współautorów opracowania „BIM Standard PL”. Teraz zespół będzie nie tylko ciałem doradczym ds. BIM w ministerstwie, ale otrzyma też konkretne narzędzia, np. możliwość proponowania rozwiązań legislacyjnych, które uproszczą realizację.

Po co w Polsce BIM?

Zmiana jest ważna, ekspert tłumaczy to porównując użycie śrubokręta i wkrętarki. - Ręczne mocowanie wkrętów jest możliwe, ale już przy dużej ich liczbie lepiej użyć wkrętarki. To rozwiązanie mniej uciążliwe, mniej czasochłonne, za to bardziej precyzyjne. Podobnie jest z wykorzystaniem BIM. Oczywiście zawsze możemy wrócić do ręcznego rysowania projektów budynków, tylko po co? Poza tym prędzej czy później narzuci to i tak optymalizacja kosztów. Pytanie więc nie powinno brzmieć czy ustawowo wymagać BIM, tylko od kiedy? Tym bardziej że mamy już wdrożoną międzynarodową normę ISO 19650, która - choć nie jest obligatoryjna - zawiera zasady dotyczące zarządzania informacjami przez cały cykl życia obiektu budowlanego - twierdzi Maciej Zuber.

Maciej Zuber, architekt, pełnomocnik Zarządu Głównego SARP ds. BIM.

Polska na tle innych krajów nie wypada najgorzej.- Z problemami podobnymi do naszych boryka się nadal wiele krajów europejskich. Z drugiej strony daleko nam do pionierów takich jak Wielka Brytania czy Skandynawia. Korzyści wynikające z wykorzystania technologii BIM dostrzegły już kilka lat temu Niemcy, gdzie BIM jest obowiązkowy przy zamówieniach publicznych oraz projektach o wartości powyżej 100 mln euro - wylicza ekspert.

BIM to nie tylko projektowanie czy wykluczenie kolizji międzybranżowych, choć są one bardzo ważne. - To również tworzenie modelu powykonawczego, który jest cyfrowym odzwierciedleniem budynku. Taki model dostępny po zakończeniu budowy pozwala na zarządzanie obiektem, usprawnia prace konserwatorskie czy późniejszy remont lub przebudowę. Świadomi tego inwestorzy będą coraz częściej wymagali modelu powykonawczego w BIM, bo im się to zwyczajnie będzie opłacało. Ten trend jest już zresztą bardzo dobrze widoczny w dużych firmach, które projektują z wykorzystaniem technologii BIM - mówi Maciej Zuber

BIM (ang. Building Information Modeling) jest metodyką prowadzenia inwestycji budowlanej opartą na efektywnym wykorzystaniu informacji na każdym etapie procesu inwestycyjnego, począwszy od koncepcji, poprzez wszystkie etapy projektowania i budowy, aż do późniejszej obsługi wybudowanego obiektu.