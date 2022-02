Czy branża nieruchomościowa odrobiła pracę domową z digitalizacji?

Czy budownictwo i rynek nieruchomości można dziś nazwać innowacyjnymi branżami?

Adam Dalnoki: Zdecydowanie te branże zaczynają być innowacyjne. Bardzo poważnie traktują cyfryzację i coraz bardziej świadomie podchodzą do tego procesu. Rynek widzi, że podejście sprzed 5 lat mówiące o tym, że jest to rozwiązanie, któremu warto się przyjrzeć musi zostać zmienione i digitalizacja jest konieczna. Wierzymy, że zarządzanie cyfryzacją wysokiej jakości jest niezbędne już teraz, dlatego nieustanni pracujemy nad dostarczeniem możliwie najlepszych i najbardziej dopasowanych do potrzeb naszych klientów rozwiązań.

Paweł Smolarek: Ewidentnie na rynku widać, że są liderzy w tej branży, którzy odrobili pracę domową i intensywnie pracują nad rozwojem digitalizacji swoich firm. To oni wysuwają się na prowadzenie. Są też firmy, które obecnie nie myślą jeszcze o cyfryzacji. Niestety nie idąc z duchem czasu zostaną z tyłu. A szkoda, bo mnóstwo świetnych innowacji dostępnych jest na wyciągnięcie ręki i trzeba jedynie tylko chcieć zrobić krok w kierunku technologii. Rynek nieruchomości i budownictwa bardzo dużo testuje, często na różnych projektach są stosowane różne rozwiązania. Niestety nie ma standaryzacji w zakresie potrzeb poszczególnych klientów a także w zakresie zdrożenia technologii do budownictwa.

Paweł Smolarek, dyrektor techniczny BauApp, mat.pras.

Niemniej, najważniejsze jest, aby wybrane rozwiązanie było proste i udostępniało odpowiednie zaplecze, ponieważ liczy się nie tylko technologia, ale także oferowane przez nią wsparcie. Nawet najlepsza technologia zawiedzie, jeśli nie została właściwie wdrożona lub jej użytkownicy nie wiedzą, jak jej używać. Dlatego jedną z największych zalet BauApp jest ofertowane przez nas wsparcie techniczne. Wszystkim klientom oferujemy szkolenia, które przeprowadzamy na placu budowy, a następnie w odróżnieniu od konkurencji, lokalne wsparcie techniczne dostępne nie tylko poprzez e-mail, ale i telefonicznie oraz na miejscu. I to jest aspekt, który wyróżnia nas na rynku. Każdy z naszych partnerów może liczyć na osobistego opiekuna, darmowe treningi on-line oraz na budowach.

1

2

3

4