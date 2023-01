Firma Deel rozszerza swoją działalność poza międzynarodowe zatrudnianie. Wprowadza Deel HR, US Payroll i Deel Engage.

Wyceniana na 12 miliardów dolarów z 295 milionami dolarów przychodów z działalności operacyjnej, firma Deel rozszerza działalność.

Deel HR, US Payroll i Deel Engage ma skonsolidować zarządzanie globalnymi zespołami.

Większość z usług organizacji jest już teraz dostępna dla polskich podmiotów.

Deel, globalna firma HR, ogłosiła dziś wprowadzenie Deel HR, US Payroll i Deel Engage, umożliwiających po raz pierwszy zatrudnianie, zarządzanie i opłacanie globalnych zespołów na jednej platformie. Informacja ta pojawia się w momencie, gdy Deel osiąga 295 milionów dolarów rocznego regularnego przychodu (ARR) – z 57 milionów dolarów ARR rok temu. Firma potwierdziła również, że od września 2022 roku ma dodatni wynik EBITDA. Nowa inwestycja ze strony Emerson Collective i udział dotychczasowych inwestorów wyceniają Deel na 12 miliardów dolarów. Deel ma obecnie ponad 15 000 klientów, w tym Nike, Shopify i Klarnę.

Świat pracy stał się globalny, ale do tej pory żadna platforma HR nie obsługiwała wszystkiego dla wszystkich, wszędzie. Dotychczas firmy korzystały z nawet 16 różnych narzędzi jednocześnie do administrowania globalnymi zespołami. Deel zawarł wszystko, co jest potrzebne do zatrudniania, zarządzania i płacenia międzynarodowym pracownikom, na jednej platformie. Nowa funkcjonalność obejmuje:

Deel HR - pierwszy globalny system informacji o zasobach ludzkich (HRIS) umożliwiający zgodne z przepisami zarządzanie całą globalną siłą roboczą – od bezpośrednich pracowników, przez międzynarodowych wykonawców, po zatrudnionych w systemie EOR. Deel HR będzie darmowy dla firm zatrudniających mniej niż 200 osób, co oznacza oszczędności rzędu 20 tys. dolarów.

- pierwszy globalny system informacji o zasobach ludzkich (HRIS) umożliwiający zgodne z przepisami zarządzanie całą globalną siłą roboczą – od bezpośrednich pracowników, przez międzynarodowych wykonawców, po zatrudnionych w systemie EOR. Deel HR będzie darmowy dla firm zatrudniających mniej niż 200 osób, co oznacza oszczędności rzędu 20 tys. dolarów. US Payroll - to rozszerzenie globalnej oferty płac Deel z pierwszym własnym mechanizmem płacowym, zaczynając od USA.

- to rozszerzenie globalnej oferty płac z pierwszym własnym mechanizmem płacowym, zaczynając od USA. Deel Engage - czyli zestaw wtyczek HR Slack połączonych z Deel HR, służących rozproszonym zespołom do m.in. budowania silniejszej kultury organizacyjnej, zwiększenia współpracy pomiędzy poszczególnymi działami czy zarządzania wnioskami o urlop.

Cieszymy się, że możemy ogłosić Deel jako globalnego partnera Klarny w zakresie przyjmowania do pracy talentów i zarządzania płacami – mówi Camilla Giesecke, Chief Operating and Expansion Officer, Klarna.

- Nasza filozofia inwestowania typu venture w Emerson Collective polega na przyspieszeniu wzrostu przedsiębiorstw konsekwentnie pomagających ludziom żyć zgodnie z ich pełnym potencjałem. To obejmuje również zapewnienie wszystkim dostępu do atrakcyjnych miejsc zatrudnienia – mówi Sarah Pinto, partner w Emerson Collective. - Produkty Deel pomagają wypełnić tę misję, otwierając utalentowanym osobom możliwość pracy w dowolnym miejscu na świecie. Byliśmy pod wrażeniem wizji zespołu i szybkości jej realizacji.