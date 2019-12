Deloitte Polska stawia na partnerstwo z Google Cloud

Google Cloud jest jednym z najważniejszych globalnych partnerów technologicznych Deloitte. Na rynku EMEA (Europa, Bliski Wschód, Afryka) Deloitte posiada już ponad 600 konsultantów i inżynierów w obszarze cloud. Teraz firma doradcza chce skupić się na rozwoju tej gałęzi usług w Polsce i Europie Środkowej. Podpisanie kolejnej umowy o współpracy wskazuje na zaangażowanie w rozwój usług w obszarze transformacji cyfrowej opartych o najwyższej klasy rozwiązania technologiczne.

Podpisując umowę o współpracy Deloitte Polska dołączyło do globalnego grona firm wspierających klientów za pomocą rozwiązań Google Cloud Platform.

– Chcemy stać się najważniejszym partnerem Google Cloud w regionie Europy Środkowej. Wspólnie będziemy wykorzystywać modele operacyjne dla różnych sektorów, dzięki najlepszym technologiom chmurowym i wiedzy naszych ekspertów. Mamy ku temu solidne podstawy. Już teraz Deloitte posiada najwyższy status partnera Google Cloud – Premier Partner – w obszarach migracji, infrastruktury, bezpieczeństwa, analityki danych i marketingu oraz uczenia maszynowego. Te usługi chcemy także oferować w Polsce – mówi Jakub Garszyński, lider usług cloud w Deloitte Polska.

W obszarze cloud Deloitte oferuje już globalnie usługi m.in. w zakresie strategii adopcji chmury, migracji, modernizacji i integracji aplikacji, bezpieczeństwa i zarządzania ryzkiem, budowy rozwiązań w modelu cloud native, SAP S/4HANA, a także analizy danych, big data, sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego. Kompleksowość usług i ich jakość dodatkowo potwierdza fakt, że dwa lata z rzędu Deloitte został odznaczony przez Google Cloud tytułem Global Services Partner of the Year.

– Doświadczenie firmy Deloitte w zakresie transformacji cyfrowej przedsiębiorstw sprawia, że jest ona dla nas idealnym partnerem do współpracy. Dzięki wspólnym działaniom będziemy w stanie pomóc przedsiębiorstwom z różnych branż w modernizacji ich infrastruktur, a co za tym idzie w dalszym ich rozwoju. Wierzymy, że szybka adopcja technologii opartych o rozwiązania w chmurze może mieć kluczowe znaczenie dla budowania przewagi konkurencyjnej polskiej gospodarki – dodaje Urszula Leciejewska, Head of Google Cloud Channel.

Partnerstwo z Google Cloud umożliwia Deloitte dostęp do wiedzy, szkoleń oraz programów akceleracyjnych dla klientów. Na tej podstawie będą prowadzone wspólne działania marketingowe oraz tworzone rozwiązania dedykowane konkretnym branżom lub klientom. Partnerzy zajmą się także edukacją polskiego rynku w zakresie rozwiązań chmurowych.