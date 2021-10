Digitalizacja procesów budowlanych. Jak to wdrożyć?

BauApp to aplikacja dla deweloperów i generalnych wykonawców do koordynowania inwestycji na każdym jej etapie. Jak działa? Co wyróżnia ją na rynku? Czy firmy chętnie sięgają po wsparcie, jakie daje digitalizacja? O aplikacji BauApp w wywiadzie dla PropertyNews.pl opowiada Paweł Smolarek, dyrektor techniczny BauApp Polska.