Elektroniczne listy przewozowy zostały wprowadzone do systemu dostaw dm w listopadzie br. i już cieszą się aprobatą pracowników.

Cyfrowe listy przewozowe wydają się być nowym rozwiązaniem technologicznym, które stanie się standardem.

Sprawdza się w branży zarówno kosmetycznej, jak i każdej innej, która przewiduje ecommerce i regularne dostawy do klientów.

W tym tygodniu wprowadziła je sieć dm.

Cyfrowy lub elektroniczny list przewozowy jest plikiem przekazywanym między nadawcą, przewoźnikiem i odbiorcą, oszczędzając w ten sposób papier i zapobiegając np. zagubieniu dokumentu. Rozwiązanie to jest popularne np. w krajach Beneluksu, które nie obligują prawnie przewoźników do generowania papierowych listów. W tym tygodniu po raz pierwszy cyfrowe listy przewozowe towarzyszyły fizycznym dostawom towarów do centralnych magazynów detalicznych drogerie dm.

Dwa tygodnie po sygnale startowym dla platformy internetowej Cloud4Log na Niemieckim Kongresie Logistycznym w Berlinie, firma rozpoczęła działalność i współpracę z niemiecką siecią drogeryjną. Pierwsze dostawy z elektronicznym listem przewozowym dotarły między innymi do centrum dystrybucyjnego dm Drogerie-Markt w Waghäusel.

Cyfrowy dowód dostawy to innowacyjne podejście oparte na współpracy z wieloma partnerami z branży usług logistycznych i handlu detalicznego. To doskonały punkt wyjścia do osiągnięcia kluczowej dla nas penetracji rynku i ustanowienia nowego standardu branżowego – wyjaśnia Christian Bodi, menadżer do spraw logistyki w dm.

Łącznie 19 firm zarejestrowało się już w Cloud4Log, aby korzystać z usługi listów przewozowych w formie cyfrowej. Chęć skorzystania z rozwiązania chmurowego opracowanego przez BVL - Bundesvereinigung Logistik (BVL) oraz GS1 Germany GmbH zadeklarowało również 48 firm wraz z T-Systems oraz graczami z branż przemysłu, usług logistycznych i handlu.