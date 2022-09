Drugi kwartał 2022 roku był dla grupy InPost rekordowy

Zanotowaliśmy wzrost przychodów o 97,8 proc. do 1,696 mln zł. Pomimo presji inflacyjnej skorygowany zysk EBITDA wzrósł o 41 proc. do 511 mln zł - podał Rafał Brzoska założyciel i prezes Grupy Kapitałowej Integer.pl.

InPost dostarczył w II kwartale 179,9 mln przesyłek, przy wzroście o 73 proc.

W drugim kwartale zainstalowanych zostało prawie 2000 nowych urządzeń, a na koniec II kwartału było ich ponad 24 tys, w tym: prawie 18,5 tys. w Polsce.

Są to jedne z najlepszych wyników kwartalnych w historii InPost.

II kwartał to także rekordowy wzrost wolumenów - znacznie powyżej rynku – we wszystkich kluczowych krajach, InPost dostarczył w II kwartale 179,9 mln przesyłek, przy wzroście o 73 proc. - napisał Rafał Brzoska w mediach społecznościowych.

W drugim kwartale zainstalowanych zostało prawie 2000 nowych urządzeń, a na koniec II kwartału było ich ponad 24 tys, w tym: prawie 18,5 tys. w Polsce (+ 12% w porównaniu do grudnia 2021 r.), ponad tys. (+223% w porównaniu do grudnia 2021 r.) we Francji i ponad 3,9 tys. (+25 proc. w porównaniu do grudnia 2021 r.) w Wielkiej Brytanii.

Firma uruchomiła w Polsce pierwszy Paczkomat bezekranowy, a w UK i FR postawiono pierwszy Paczkomat InDoor.

We Francji firma przeprowadziła relaunch marki @Mondial Relay odświeżając całościowo jej wizerunek, zapowiedziała wprowadzenie aplikacji mobilnej wzorowanej na InPost Mobile oraz zakomunikowała plan wdrożenia dostaw D+1 pod nazwą Mondial Relay Express (dostawa D+1).

Mogę z dumą powiedzieć, że są to jedne z najlepszych wyników kwartalnych w naszej historii. Odnotowaliśmy wzrost udziału na wszystkich naszych głównych rynkach, co jest szczególnie istotne w przypadku Wielkiej Brytanii i Francji, gdzie InPost obsłużył znacznie więcej przesyłek, pomimo że rynki te odnotowały globalne spadki wolumenów -odpowiednio o 24 proc. we Francji i 7 proc. w UK. - ocenia Rafał Brzoska.