Roboty mobilne AGV/AMR. Wprowadzenie dla menedżerów produkcji i logistyki to publikacja stworzona z myślą o firmach zainteresowanych automatyzacją i cyfryzacją zgodnie z ideą Przemysłu 4.0.

Zawarte w darmowym e-booku informacje na temat projektowania, wdrażania oraz serwisowania systemów AGV/AMR zostały przygotowane przez ekspertów z firmy Etisoft Smart Solutions.

Firma od 2017 roku jest aktywnym uczestnikiem tego rynku.

Eksperci stworzyli kompleksowy poradnik dotyczący robotów mobilnych AGV/AMR. E-book przedstawia zagadnienia istotne zwłaszcza z punktu widzenia menedżerów decydujących o wdrożeniu zrobotyzowanego systemu intralogistycznego w swoim zakładzie. Publikację można pobrać bezpłatnie ze strony https://etisoft.com.pl/pierwszy-w-polsce-darmowy-e-book-o-robotach-mobilnych/

Autorzy publikacji odpowiadają na najważniejsze pytania dotyczące możliwości i zastosowania robotów mobilnych w automatyzacji procesów intralogistycznych. E-book stanowi sprawdzone źródło informacji dla tych, którzy chcą dowiedzieć się więcej o:

historii robotów mobilnych

trendach na rynku AGV/AMR

budowie systemu intralogistycznego

kosztach wdrożenia rozwiązań AGV/AMR

wdrożeniach i serwisowaniu systemów AGV/AMR.

Rynek robotów mobilnych rośnie. Nawet w turbulentnych czasach. Pierwsze fabryki i hale magazynowe zlokalizowane w Polsce mają już swoje wdrożenia, inne dopiero się do nich przygotowują. Wiele firm pyta nas o różne zagadnienia dotyczące systemów opartych o wózki AGV i roboty mobilne typu AMR. W odpowiedzi przygotowaliśmy dokument, w którym dzielimy się własnymi doświadczeniami i inspiracjami związanymi z planowaniem i wdrażaniem systemów pozwalających na automatyzację procesów intralogistycznych – mówi Grzegorz Krupa ze spółki Etisoft Smart Solutions.

Eksperci z Etisoft Smart Solutions skupili się na informacjach, które menedżerów interesują najbardziej – czyli na projekcie, wdrożeniu, serwisowaniu oraz kosztach zrobotyzowanego systemu intralogistycznego. Specjaliści odpowiadają na wiele nurtujących klientów pytań, takich jak:

Jakiego robota użyć?

Jak przygotować się do wdrożenia?

Jak zarządzać takim zautomatyzowanym systemem?

Co wpływa na cenę?

Czy można rozliczać się w modelu abonamentowym?

Jak wygląda wsparcie techniczne i kwestie gwarancyjne?

Czy można zobaczyć wdrożenie?

Eksperci Etisoft Smart Solutions zawartość e-booka oparli na swojej wiedzy i wieloletnim doświadczeniu. Projektowanie, produkowanie oraz wdrażanie systemów intralogistycznych pozwoliło specjalistom skutecznie stawiać czoła wyzwaniom pojawiającym się na licznych płaszczyznach.

Informacje dotyczące trendów na rynku robotów mobilnych zawarte w e-booku zostały pozyskane z branżowych raportów przygotowywanych przez specjalistów z całego świata. Analiza tych publikacji pokazuje obiecujące prognozy dotyczące wzrostu rynku AGV/AMR. Do 2030 roku jego wartość będzie wynosić około 20 miliardów dolarów. Do 2025 roku ponad 2 miliony nowych robotów zostanie dostarczonych do zakładów przemysłowych. W najbliższych latach można się spodziewać kilkudziesięcioprocentowych wzrostów inwestycji z wykorzystaniem robotów AGV i AMR.

Wykorzystanie robotów mobilnych to jeden z kluczowych elementów strategii cyfryzacji i automatyzacji firm zgodnie z ideą Przemysłu 4.0. Aby przygotować się na nieuniknione zmiany w branży przemysłowej, menedżerowie powinni zgłębiać wiedzę na temat konieczności wdrożenia systemów intralogistycznych oraz korzyści, jakie inwestycja ta przyniesie w dalszej perspektywie. E-book Roboty mobilne AGV/AMR. Wprowadzenie dla menedżerów produkcji i logistyki przygotowany przez ekspertów z Etisoft Smart Solutions stanowi odpowiedź na tę potrzebę.