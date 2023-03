Na zakupy bez siatki i portfela, a tylko ze smartfonem, cyfrowe metki cenowe, holograficzne kasy, wirtualne przymierzalnie - handel przechodzi technologiczną rewolucję, którą coraz częściej widać w stacjonarnych sklepach.

Stojąca przed wyzwaniem przyciągnięcia klientów do sklepów stacjonarnych, branża retail sięga po nowe technologie.

Nike oferowała swoim klientom gry komputerowe wykorzystujące technologię AR, dostępne po zeskanowaniu kodu QR.

Kosmetyczna marka Ulta Beauty używa sztucznej inteligencji do optymalizacji zarządzania zapasami. Oferuje swoim klientom także funkcję wirtualnej przymierzalni wykorzystującej AI i AR.

Prym w zakupowym hitechu wiodą Chiny, gdzie należące do Alibaba Group supermarkety Hema oferują zakupy stworzone specjalnie z myślą o użytkownikach smartfonów.

W wybranych tokijskich sklepach 7-Eleven klienci mogą korzystać z kas z holografami.

Dwa lata pandemii zmieniły na zawsze krajobraz branży detalicznej. Towarzyszące pandemii lockdowny zaowocowały akceleracją rozwoju sprzedaży online, której wygody doceniło wielu klientów. Obecnie branża stoi przed wyzwaniem przyciągnięcia z powrotem klientów do sklepów stacjonarnych, a w procesie tym sięga po tworzenie doświadczeń zakupowych i nowe technologie, od samoobsługowych kas, po bardziej integrację technologię rozszerzonej rzeczywistości.

Z korzyści płynących z integracji technologii w sprzedaży doskonale zdają sobie sprawę globalni rynkowi giganci. W najnowszej edycji międzynarodowego badania „Global Powers of Retailing” Deloitte przytacza przykładowe case study i rozwiązania wdrożone między innymi przez firmy takie jak Nike czy Alibaba Group.

AR sposobem na niezapomniane doświadczenia

W styczniu 2022 roku firma Nike ogłosiła współpracę z 8th Wall i BDRG Studios w celu wprowadzenia technologii rozszerzonej rzeczywistości (AR) do swoich sklepów detalicznych w wybranych lokalizacjach w USA. W ramach inicjatywy, klienci mogli zeskanować kody QR znajdujące się w całym sklepie, odblokowując w ten sposób internetowe gry sportowe wykorzystujące technologię rozszerzonej rzeczywistości. Amerykański producent sportowego obuwia i odzieży ogłosił także nawiązanie współpracy z marką gier online Roblox w celu wprowadzenia technologii AR, Nikeland do swojego nowojorskiego sklepu na 5th Avenue.

Technologię rozszerzonej rzeczywistości w kreowaniu doświadczeń klientów wykorzystuje również amerykańska marka kosmetyczna Ulta Beauty. Jeszcze w 2018 roku firma przejęła start-upy QM Scientific i GlamST celem opracowania opartego na sztucznej inteligencji i wykorzystującego rozszerzoną rzeczywistość silnika rekomendacji.

Dzięki temu powstała wirtualna przymierzalnia BLAMLab zintegrowana z aplikacją marki umożliwiająca klientów wypróbowanie produktów. Sztuczna inteligencja jest również wykorzystywana przez firmę do analiz danych konsumentów, na podstawie których prowadzone jest zarządzanie zapasami.

Podział na offline i online nie istnieje, czyli zakupy po chińsku

Mówiąc o zastosowaniu nowych technologii w branży detalicznej, nie można pominąć rynku chińskiego, który pod względem integracji technologii z doświadczeniami zakupowymi jest prawdopodobnie najdalej posunięty na całym świecie.

Raport Deloitte przypomina rozwiązania zastosowane w supermarketach Hema, należących do Alibaba Group, właściciela AliExpress. To, co czyni sklepy spod szyldu Hema wyjątkowymi to fakt, że zostały zaprojektowane przede wszystkim z myślą o użytkownikach smartfonów.

Robiąc zakupy w Hema, klienci mogą używać swoich smartfonów praktycznie do wszystkiego: mogą umieszczać produkty w cyfrowym koszyku, sprawdzać informacje o produktach skanując kody QR (włącznie z informacją o dacie dostawy produktu i tym samym jego świeżości), po płacenie za towary.

Sztuczna inteligencja po uprzedniej analizie danych z zachowań i wyborów konsumentów przedstawia im spersonalizowane rekomendacje. Ceny w sklepach są cyfrowe i aktualizowane w czasie rzeczywistym. Wszystko w myśl strategii Alibaba Group "New Retail".

Holograficzne kasy

Rozwiązanie niczym z filmów sci-fi mogli testować klienci japońskiej sieci 7-Eleven w Tokio. W marcu 2022 roku sieć wdrożyła pilotażowy projekt samoobsługowych kas bezkontaktowych, wykorzystujących... holograficzne wyświetlacze. System o nazwie Digi POS powstał we współpracy sieci z Toshiba Tec, Asukanet Development, Kanda Kogyo Development, Mitsui Chemicals Development oraz Mitsui Bussan Plastic.