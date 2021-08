Eco5tech w kolejnym etapie PropTech Festival 2021

Eco5tech SA, spółka zajmująca się projektowaniem w sektorze budownictwa i implementacją projektowo-wykonawczą rozwiązań w zakresie PropTechu, została zakwalifikowana do kolejnego etapu prestiżowego konkursu PropTech Festival 2021. Projektem zgłoszonym przez spółkę jest autorski system zarządzania budynkiem, pod kątek analizy zagrożenia epidemiologicznego.

Projekt zgłoszony do konkursu przez Eco5tech jest systemem analitycznym z elementami sztucznej inteligencji przetwarzającym informacje w czasie rzeczywistym w celu zebrania danych wrażliwych z punktu widzenia zagrożenia epidemiologicznego.

Rozwiązanie zbiera informacje dotyczące aktualnych parametrów budynku i osób w nim przebywających za pomocą koncentratora danych oraz prezentuje przetworzone dane za pomocą wybranego odbiornika. System zbiera również informacje o częstotliwości wymiany powietrza w budynku, ilości osób przypadającą na m2 oraz jakości powietrza.

Dodatkowo rozwiązanie korzysta z kamer umożliwiających pomiar temperatur ciała osób przebywających w budynku oraz zbiera na bieżąco informację na temat dezynfekcji poszczególnych pomieszczeń czy też obszarów.

- Jesteśmy szybko rozwijającą się spółką, prowadzącą prace nad innowacyjnymi rozwiązaniami w obszarze Proptech. Nasz projekt zgłoszony w konkursie idealnie wpisuje się w aktualną sytuację na świecie. Autorski system za pomocą koncentratora danych będzie zbierał informacje, a następnie w sposób ciągły będzie przekazywał informacje dot. wystąpienia potencjalnego zagrożenia,

a w przypadku przekroczenia maksymalnych wartości system uruchomi alerty. Wierzę, że możliwość zaprezentowania naszych rozwiązań szerszej publiczności zwiększy zainteresowanie spółką, a inteligentne systemy zarządzania budynkami staną się codziennością na rynku nieruchomości - mówi Alicja Gackowska, prezes zarządu Eco5tech.

System będzie miał zastosowanie w budynkach użyteczności publicznej, budynkach biurowych, w których istnieje większe prawdopodobieństwo rozprzestrzeniania wirusów. W szczególności mogą być to wszelkiego rodzaju budynki niemieszkalne, punkty usługowe, galerie handlowe, biurowce, szpitale, szkoły, dworce czy też lotniska. Opracowany system będzie pełnił funkcję rejestratora danych wrażliwych z punktu widzenia zagrożenia epidemiologicznego i będzie zawierał wytyczne do projektowania budynków pod kątem bezpieczeństwa epidemiologicznego.

System zakłada również możliwość rozbudowy, dodawania funkcji, przez co dostosowywany jest do potrzeb użytkowników. To innowacyjne rozwiązanie umożliwia efektywne zarządzanie budynkami, optymalizacje kosztowe oraz zwiększa bezpieczeństwo i satysfakcję użytkowników.