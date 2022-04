EEC 2022: Jakie są koszty zielonej transformacji budynków

Transformacja energetyczna jest kluczowa.

Efektywność energetyczna jest niska, bo budynki odpowiadają za 36-38 proc. emisji dwutlenku węgla, a jednocześnie za 40 proc. zużycia energii w całej UE.

- Mamy niecałe 30 lat na to, by osiągnąć neutralność klimatyczną, ale przy tak ogromnych zadaniach do wykonania może się okazać, że tego czasu wcale nie ma za dużo - ostrzegała Anna Kornecka, niezależny ekspert, sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii w latach 2020-2021, dyrektor instytutu, Stowarzyszenie Program Czysta Polska. - 15 proc. najbardziej energochłonnych budynków musimy zmodernizować do 2027 roku w odniesieniu do budynków niemieszkalnych, a w przypadku budynków mieszkalnych do 2030 r. To największe wydatki. Według szacunków sprzed około roku czy dwóch lat, koszty transformacji w kierunku zielonych budynków w samej tej dekadzie osiągną poziom 700 mld zł do 2030 roku a do 2050 roku - 2,2 bln zł. Pamiętajmy jednak, że od tego czasu obserwujemy gigantyczny wzrost cen materiałów budowlanych, inflacji, kosztów energii, zatrudnienia oraz skutki wojny w Ukrainie. To wszystko powoduje, że wspomniane przez mnie koszty są mocno niedoszacowane - zaznaczyła.

Zdaniem prelegentki EEC konieczny jest systemowe dążenie w kierunku renowacji budynków. - Wskazówką przyjętą na początku roku jest rządowy dokument „Długoterminowa strategia renowacji”, który wskazuje kierunki i tempo modernizacji budynków. Wiemy na pewno, że narzucone tempo modernizacji 1 proc. w skali roku trzeba potroić, by w 2050 roku mówić o budynkach zeroemisyjnych.