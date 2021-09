EEC: Pandemia zmieniła podejście przemysłu do digitalizacji

Pandemia pokazała nowe oblicza digitalizacji – korzyści, których wcześniej nie braliśmy pod uwagę. To skłania do digitalizacji, choć mocniejsze stały się obawy dotyczące finansowania tego typu inwestycji w niepewnych czasach. Na temat konieczności i ograniczeń wprowadzania Przemysłu 4.0, doświadczenia firm, które ten proces przeszły i możliwościach, jakie daje on w czasach kryzysu, będziemy rozmawiali podczas sesji „Cyfrowa fabryka. Przemysł 4.0 – faza realizacji” w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Bardziej zdigitalizowane zakłady miały mniejsze problemy z dostosowaniem się do wymagań stawianych przez pandemię i prowadzeniem działalności.

Cyfryzacji i technologiom będzie poświęcona specjalna ścieżka tematyczna Europejskiego Kongresu Gospodarczego, obejmująca sesje, w ramach których będziemy omawiać m.in. różne aspekty wprowadzania i działania rozwiązań Przemysłu 4.0.

Europejski Kongres Gospodarczy odbędzie się w dniach 20-22 września br. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

Digitalizacja, cyfrowa fabryka, cyfrowy bliźniak, robotyzacja – to pojęcia, które w ostatnich latach odmieniamy przez wszystkie przypadki i omawiamy z każdej strony. Tak nam się przynajmniej do niedawna wydawało. Pandemia pokazała nam całkiem nową stronę digitalizacji procesów, robotyzacji. Bardziej zdigitalizowane zakłady miały mniejsze problemy z dostosowaniem się do wymagań stawianych przez pandemię. Roboty nie chorowały i nie trzeba było tworzyć dla nich nowego systemu pracy, dopasowanego do wymagań bezpieczeństwa higienicznego.

Paradoksalnie, nie musiało to oznaczać przyśpieszenia cyfryzacji. Pierwsze miesiące pandemii spowodowały wstrzymanie inwestycji i zamrożenie budżetów. Nowoczesność okazała się jednak skutecznym lekarstwem na kryzys. Zdigitalizowane zakłady znacznie lepiej poradziły sobie z wprowadzeniem pracy zdalnej i to na obszarach znacznie szerszych niż praca biurowa. – Ze względu na pandemię przeszliśmy na cyfrowe zarządzanie procesem, a do tego służy właśnie automatyzacja. Została stworzona po to, żeby łatwiej niż do tej pory zarządzało się wszystkimi procesami – mówi Artur Pollak, prezes zarządu APA Group.

