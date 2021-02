EEC Trends: Czas na zielone inwestycje

W jakie technologie czy dziedziny warto inwestować i jaki jest faktycznie potencjał zielonych inwestycji? Jaki dystans polskie firmy mają do nadgonienia do europejskiej konkurencji i czy na pewno mamy ten sam punkt startu? O tym m.in. dyskutować będą uczestnicy debaty „Zielone inwestycje. Zielone pieniądze. Emisje - raportować czy nie?”, która odbędzie się 17 lutego w ramach EEC Trends - dwudniowej konferencji w formule online.

W najbliższą środę (17 lutego) rozpoczyna się druga edycja EEC Trends w formule online. Wydarzenie to kontynuuje tradycję i markę Forum Zmieniamy Polski Przemysł – do roku 2018 jednej z najważniejszych debat o perspektywach i kierunkach rozwoju polskiej gospodarki – przygotowując zarazem grunt pod Europejski Kongres Gospodarczy.

Zaplanowane w ramach EEC Trends debaty oraz rozmowy dotyczyć będą zjawisk, które w najbliższej przyszłości będą zmieniać gospodarczą i społeczno-gospodarczą rzeczywistość. W agendzie wydarzenia znajduje się m.in. dyskusja poświęcona zielonym inwestycjom i szansom z nimi związanymi. Rozkład politycznych akcentów w nowej perspektywie finansowej UE podporządkowany idei i celom Zielonego Ładu uzasadnia wagę takiej debaty.

Jej uczestnicy będą rozmawiać o tym, w co – poza energetyką – warto inwestować. Jakie w Polsce mamy problemy, ryzyka i ograniczenia w inwestowaniu oraz co jeszcze musi zostać doprecyzowane na poziomie Komisji Europejskiej, by zielone inwestycje faktycznie gwarantowały nie tyle zwrot poniesionych nakładów, co zarobek, rozwój biznesu i konkurencyjność.

