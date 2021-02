EEC Trends: Start-upom łatwiej dotrzeć do dużych firm

Początek pandemii nie był łatwy dla start-upów, jednak w kolejnych miesiącach wiele z nich było już w stanie rozwinąć skrzydła.

- Cały okres pandemiczny trzeba podzielić na pewne fazy. Faza szoku – to był mniej więcej marzec, kwiecień, maj ubiegłego roku. Faktycznie wtedy przyszło do nas pewne spowolnienie. Byliśmy akurat wtedy w trakcie rundy finansowania i to dało się w pewien sposób odczuć. Wpłynęło także na opóźnienia w dostawach komponentów, szczególnie tych napływających z zagranicy, więc faktycznie ten pierwszy okres 2-3 miesięcy był trudny - stwierdził Przemysław Pączek, prezes Nevomo, który wziął udział w debacie "Start-upy w nowej rzeczywistości" na konferencji EEC Trends.

Później sytuacja zaczęła się zdecydowanie poprawiać. Nevomo jest w trakcie kolejnej rundy finansowania od IV kwartału ubiegłego roku. Obawy o finansowanie, które się pojawiły na początku pandemii, na szczęście się nie materializują.

Będą pieniądze, będzie przyspieszenie

O tym, że pieniędzy dla start-upów nie brakuje, świadczą dane z polskiego rynku inwestycji funduszy venture capital, który pobił w 2020 roku rekord. Suma inwestycji sięgnęła 2,1 mld zł, wobec 1,2 mld zł rok wcześniej.

Nevomo to start-up, który opracowuje rozwiązania dla wdrożenia technologii kolei magnetycznej na już istniejących szlakach kolejowych. Dalekosiężnym celem Nevomo, które do niedawna nazywało się Hyperloop, jest budowa "hyperloopa", czyli systemu kapsuł transportowych poruszających się w rurach o znacznie obniżonym ciśnieniu powietrza.

Przemysław Pączek zaznaczył, że zainteresowanie ze strony inwestorów podsyca zaplanowany przez Unię Europejską plan odbudowy po pandemii. - Istotne są wszelkie programy wychodzenia z kryzysu postcovidowego, chociażby programy unijne, czyli dodatkowe 750 mld euro, które będą zagospodarowane przez kraje członkowskie - oznajmił szef Nevomo.