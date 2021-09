Ekofloty w Polsce nabiorą prędkości

21 proc. mikro, małych i średnich firm korzysta z elektromobilności. W perspektywie najbliższych 5 lat do ekopojazdów planuje przesiąść się już co druga - wynika z raportu EFL „Cyfrowa (r)ewolucja na rynku leasingu. Pod lupą”,

Z danych Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Samochodów (ACEA) wynika, że w I półroczu br. w Polsce zostało sprzedanych 6 965 nowych samochodów z napędem elektrycznym.

W tym 2 486 aut w pełni elektrycznych (+120 proc. r/r) oraz 4 479 hybryd plug-in (+226 proc. r/r).

– Pod względem wolumenów daleko nam do czołówki krajów europejskich, ale cieszy dynamika – 178 proc. r/r, jak i udział w rejestracji wszystkich nowych osobówek. Ten w ciągu roku podwoił się z 1,4 proc. do prawie 3 proc. Mamy jednak do czego dążyć, gdyż średnia unijna pozostaje ponad pięć razy wyższa. Dlatego EFL jako firma odpowiedzialna społecznie dokłada cegiełkę do ekorewolucji na polskich drogach i wychodzi z atrakcyjną ofertą finansowania elektryków dla przedsiębiorców. W końcu to oni odpowiadają za zdecydowaną większość rejestracji samochodów w Polsce i podobny trend dominuje w sprzedaży ekoaut – mówi Radosław Woźniak, prezes zarządu EFL.

W raporcie EFL „Cyfrowa (r)ewolucja na rynku leasingu” co piąty przedsiębiorca z sektora MŚP na pytanie „z jakich technologii obecnie korzysta Pana/Pani firma” wskazał na elektromobilność. W perspektywie najbliższych 5 lat znaczenie elektryków istotnie wzrośnie. Aż 56 proc. planuje przesiąść się do ekoauta. Największy potencjał w rozwoju elektromobilności widzą firmy produkcyjne i transportowe – odpowiednio 71 proc. i 66 proc. planuje zainwestować w ekoauta.