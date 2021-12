Electrotile uruchamia fabrykę dachówek fotowoltaicznych

W poprzednim roku obroty Electrotile wzrosły sześciokrotnie do 30 mln zł, wchodząc również na rynki zagraniczne.

Przyszłość architektury fotowoltaicznej

Z jednej strony mamy tradycyjne instalacje fotowoltaiczne oparte na klasycznych panelach wytwarzanych w głównej mierze przez chińskich producentów. Możemy tu zaobserwować tendencję do projektowania coraz większych prostokątnych paneli słonecznych, których moc sięga obecnie 550Wp, a ich wymiary to 2,5m2 lub więcej.

Łatwe w modyfikacji procesy produkcyjne i przetarte szlaki w kwestiach transportu paneli niosą za sobą duży atut – obniżenie cen instalacji. Niestety często odbywa się to kosztem zachowania atrakcyjnego wyglądu budynku.

Dodatkowym aspektem, który staje się coraz bardziej znaczący, jest kwestia montażu. Połączenie dachówki z panelem fotowoltaicznym to również łatwy sposób na pokrycie dachu. Do montażu nie jest wymagana żadna konstrukcja wsporcza, co znacząco obniża koszty instalacji i oszczędza czas.

Z drugiej strony widzimy coraz więcej alternatywnych produktów, które nie wymagają od nas pójścia na kompromis. Nowoczesne rozwiązania są zintegrowane ze strukturą budynku, co pozwala na zwiększenie estetyki przy jednoczesnym zachowaniu funkcjonalności. Jednym z takich produktów jest innowacyjna dachówka fotowoltaiczna Electrotile.