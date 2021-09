EPP podsumowuje efekty korzystania z aplikacji do komunikacji z najemcami

Po pół roku od wdrożenia EPP Connect – rozwiązania, które łączy najlepsze cechy mediów społecznościowych z zaawansowanymi możliwościami raportowania – z aplikacji korzysta 90 proc. najemców w 16 obiektach należących do EPP.

Wniosek – nowe technologie nie tylko usprawniają i przyspieszają komunikację, ale pozwalają też oszczędzać czas i zasoby.

EPP Connect to narzędzie łączące w sobie funkcje prostego w obsłudze medium społecznościowego, „tablicy ogłoszeń” oraz zaawansowanego narzędzia do raportowania i zarządzania obiektem. Wdrożone w marcu 2021 r. rozwiązanie spotkało się z pozytywnym odbiorem po stronie użytkowników. Po pół roku od uruchomienia platformy, dostarczonej przez partnera technologicznego Chainels, w 16 centrach należących do firmy aplikacja została aktywowana przez 90% najemców. W Parku Handlowym Zakopianka w Krakowie z narzędzia korzysta 100% najemców. We wrocławskim Pasażu Grunwaldzkim i Galerii Tęcza w Kaliszu wskaźnik ten osiąga wartość 98-99%.

– Platforma EPP Connect szybko okazała się dużym sukcesem. Szczególnie cieszy nas fakt, że oprócz kierowników sklepów, udało nam się zaktywizować również ich pracowników. Chcieliśmy nie tylko zapewnić proste i szybkie narzędzie do zarządzania komunikacją, ale też wzmocnić relacje na poziomie najemca-zarządca oraz pomiędzy samymi najemcami. Ogromną popularnością cieszy się np. program rabatów „Najemcy dla Najemców”, w ramach którego firmy mogą zaoferować atrakcyjne zniżki swoim „sąsiadom” – komentuje Wojciech Knawa, członek zarządu EPP odpowiedzialny za zarządzanie nieruchomościami.

Budują społeczność

W „pilotażowych” lokalizacjach EPP, w których aplikacja została uruchomiona w pierwszej kolejności, udział aktywnych firm przekroczył już 95%. Wysokie zaangażowanie widać w aktywności samych pracowników najemców, którzy chętnie angażują się w budowanie społeczności danego centrum handlowego. Zarejestrowani użytkownicy aplikacji otrzymują z wyprzedzeniem informacje o wydarzeniach, które dzieją się na terenie danego centrum. Wykorzystując popularne funkcje, znane już z mediów społecznościowych, aplikacja pozwala na personalizację „tablicy”, a także polubienia postów i dodawanie komentarzy.