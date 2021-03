EPP wzmacnia współpracę z najemcami dzięki technologii

Psaż Grunwaldzki









Autor: PropertyNews.pl

Dodano: 02 mar 2021 11:53

EPP wspólnie z firmą Chainels uruchomił aplikację EPP Connect – narzędzie do współpracy ze społecznością najemców. Dzięki innowacyjnym i użytecznym funkcjom platformy najemcy obiektów handlowych firmy oraz jej zespoły w centrach zyskali dostęp do rozwiązania, które wspiera i usprawnia zarówno działania operacyjne, jak i komunikację. Narzędzie wprowadzane przez EPP wzmocni relacje z najemcami, usprawni przepływ informacji i pozwoli na bieżące otrzymywanie informacji zwrotnych od partnerów biznesowych firmy. EPP Connect jest już dostępne dla najemców EPP w Parku Handlowym Zakopianka w Krakowie i Pasażu Grunwaldzkim we Wrocławiu, a jego wprowadzenie w całym portfolio przewidziano na I kwartał br.